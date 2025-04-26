中職／怎麼看徐若熙旅外？葉君璋提選隊建議：要有計畫書

味全龍隊王牌投手徐若熙今天迎來本季第二次先發登板，今年季後有望行使旅外權利的他，傳出已有美職球隊鎖定，龍隊總教練葉君璋提出選隊建議，要看對方是不是有清晰的「使用說明書」。

根據中職規定，累計年資達到3個球季的選手，可取得旅外球員資格，而徐若熙目前只有2個一軍球季曾投滿80局，今年將是關鍵一年，有報導指出，費城人隊環太平洋區主管王金勇透露，球隊將徐若熙列為首要關注選手。

「我有看到報導。」葉君璋今天賽前受訪時表示，這對於徐若熙是很大肯定，但重點還是在他自己的表現，接下來要把該做的確實做好，「如果有一天真的有機會，也只是一個開始，不是結果，去了才是挑戰的開始。」

味全龍隊今年目標讓徐若熙能夠投到100到120局，以這樣的策略去安排，不過葉君璋也指出，因為季前傷勢的關係，前面幾場先發還是會比較保守，「會看他的身體狀況，每一場球數上會有一些設定」。

葉君璋過去曾擔任美職印地安人隊小聯盟體系教練、日職火腿隊擔任秋訓研修教練，認為徐若熙適合美職或日職？葉君璋指出，與其區分國家，不如好好檢視每一隊提出的養成計劃。

葉總舉例，美職30支球隊的養成、農場策略也不會都一樣，難以一概而論，「要看他們怎麼看待選手，是想把最好的拉過來？還是說長期追蹤你？是不是有計畫地去使用、提出規劃，這是比較重要的因素。」

對於徐若熙若要到國外職棒討生活，葉君璋表示，目前還有許多要加強的地方，包含身體強化等，「即使沒有要出國，也是要往這個方向去走」。