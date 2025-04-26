中職／難過兩地應援掀輿論 李珠珢穿天使戰袍準備SOLO上陣

富邦悍將隊今、明天在新莊棒球場的賽事舉辦「春日探險」主題日，重磅焦點為中場表演，分別是26日李珠珢獨秀，以及27日李雅英、南珉貞、李珠珢合體秀，「韓籍三本柱」今天賽前接受聯訪，李珠珢談及日前兩地應援掀起的熱烈討論，坦言聽到不好的言論，自己也很難過，「不管在台灣、韓國的粉絲，自己都很重視。」

李珠珢今年加入Fubon Angels，繼4月2、3日的開幕系列賽初應援後，本周末再度亮相，也帶動這波3連戰票房預售有亮眼數字，而昨天賽事因雨延賽，今天仍遇雨勢挑戰，約下午3點半過後雨勢漸歇、開始整理場地。

李珠珢再返悍將主場，今天賽前也被問到日前因加入南韓職棒LG TWINS啦啦隊掀起的巨大討論，她表示，有收到兩地很多粉絲給她的鼓勵和打氣，知道台灣有很多粉絲支持自己、喜歡自己，「如果大家有些不好的言論，自己也很難過，不管在台灣、韓國的粉絲，我都很重視。」她表示，自己在南韓應援只有一年時間，因此不管在哪邊，都希望可以多多嘗試。

李珠珢今天中場將有獨秀，賽前穿著仙氣逼人的服裝接受聯訪，讓李雅英、南珉貞都直呼漂亮，南珉貞說：「很符合珠珢的氣質，期待她穿這件衣服有漂亮的演出。」李雅英則預告，三人明天的表演會是不同風格，讓大家拭目以待。

李珠珢表示，這是自己第一次在台灣的solo，加上前幾天有換曲目，準備時間很少，所以心情更緊張，也許願希望明天不要再下雨，「下雨的話，怕有人跌倒，希望不要下雨了。」