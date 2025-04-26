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中職／平野惠一化身打擊教練 警戒徐若熙：準備肉搏戰

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一賽前練習時示範觸擊短打。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊總教練平野惠一賽前練習時示範觸擊短打。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊昨天遭到味全龍隊0：8完封，總教練平野惠一今天賽前忙前忙後，盯到打擊練習全部結束才接受訪問，而今天又要對上本土王牌投手徐若熙，平野惠一認為球隊要做好「肉搏戰」的準備。

兄弟昨天開始與龍隊在台北大巨蛋進行三連戰，首戰由龍隊拔得頭籌，接下來兩場又要對上徐若熙、龍聖等好投手，平野惠一特別緊盯球員打擊，「今天變成打擊教練」。

平野惠一表示，昨天對上艾璞樂這樣的好投手，本來就不容易打出好成績，但希望團隊狀態不要因此下滑，今天才會關注打擊練習，「前面都是交給打擊部門，想說自己也有可以幫上忙的地方」。

面對徐若熙這樣的投手，平野惠一坦言：「真的是很棒的投手，但本來就不好打，可能沒有太多策略，只能防守降低失誤，掌握少許得得分機會。遇到這樣的好投手可以知道球隊現況，但要從長遠來看，不要想著一拳打倒，而是要肉搏戰到最後」。

徐若熙是繼古林睿煬之後有機會旅外的投手，平野惠一也說，就連自己也很希望能夠打打看若熙的球，而他投球身上看得出一些日本投手的影子，但整體來說「他還是有自己的風格，是台式投球」。

古林睿煬 平野惠一 徐若熙

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