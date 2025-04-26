中職／魔力曼都！悍將休息室開理髮廳 魔力藍收費「幫我買咖啡」

32歲左投Shawn Morimando，過去以「象魔力」之名效力中信兄弟隊，今年以「魔力藍」之名來到富邦悍將隊，不變的是在休息室內開起「魔力曼都」，昨天范國宸、申皓瑋都成為他的客人。

魔力藍17日因悍將洋將輪替降下二軍，24日在二軍面對台鋼雄鷹隊先發4.2局、91球，他指出，在那場比賽有做一些功課，尤其針對變速球、投球節奏調整。

魔力藍將在下周回到一軍重返先發輪值，時值銳歐出現傷情，他表示，誰都不樂見看到隊友受傷，自己能做的就是準備好自己，「隨時叫到我的名字，我都會做好準備。」

悍將昨天在新莊棒球場的比賽因雨延賽，魔力藍在休息室開起理髮廳，范國宸、申皓瑋都是他的客人。他透露，范國宸有提出自己想要的髮型，不是太難的想法，「我就照他的意見去做。」至於有沒有收到理髮費用？他笑說：「可能他們會幫我買咖啡吧。」

魔力藍表示，自己以前是每個禮拜都會修剪頭髮，後來自己上Youtube學習，除了手肘動刀的那幾個月，都是自己處理自己頭髮，大概3、4天就會修剪一下，有隊友看到，知道他會理髮，「昨天沒有比賽，有隊友問說可不可以幫他們剪，所以在休息室開了理髮廳。我很樂意幫忙隊友，我覺得很酷。」

「身為一個職業選手，希望以乾乾淨淨的面貌，讓球迷看起來覺得專業，對得起自己的工作。」魔力藍也透露，有持續精進自己的理髮技術，了解現在的流行趨勢。