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中職／慘…悍將傷兵名單25人 聯盟同意二軍延賽申請

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊傷兵滿營，如今連二軍人手都出問題。 聯合報系資料照
富邦悍將隊傷兵滿營，如今連二軍人手都出問題。 聯合報系資料照

富邦悍將隊傷兵滿營，如今連二軍人手都出問題，今天中職聯盟公告，悍將二軍名單高達25人受傷，包括18位投手、3位捕手、2位內野手、2位外野手，因人手不足，提出二軍延賽公告，確認4月29日面對中信兄弟隊二軍一戰延賽。

【4月29日二軍例行賽延賽公告】

因富邦悍將二軍球員近期受傷人員過多，二軍選手名單共有25人受傷，致二軍正規出賽人力不足，富邦悍將球團向聯盟提出延賽申請。

（富邦悍將提報二軍傷兵狀況：投手傷兵18人；捕手傷兵3人；內野傷兵2人；外野傷兵2人）。

聯盟考量賽事品質與球員健康，決議原訂4/29（二）14：00，二軍例行賽編號42場：中信兄弟二軍(嘉義市)富邦悍將二軍賽事延賽，比賽日程將另行公布，特此公告。

中信兄弟 中職 富邦悍將

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