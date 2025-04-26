中職／辛元旭二軍打得火燙無法升一軍 鋒總坦言無法守備難有空間
富邦悍將隊內野手辛元旭在二軍打擊表現火燙，但礙於還無法守備，目前還無升上一軍的時程表，總教練陳金鋒指出，目前球隊人員吃緊，沒有空間放一位無法守備的選手，綜合考量之下，讓他繼續復健，對他自己、對球隊都是比較好的方向。
辛元旭去年開季打擊手感火燙，但因回壘撲壘導致肩膀受傷動刀，目前雖已在二軍10場，34打數敲出13支安打，打擊率高達3成82，但還沒有守備紀錄，肩膀狀況仍無法丟球。
陳金鋒表示，先讓辛元旭持續把手養好、多一點時間恢復，「如果球隊有空間，（升上一軍）也是一個選項，但人員確實比較沒有那麼多，沒有空間做這件事。」
陳金鋒坦言，「雖然打得很好，但上場還是需要守備，綜合考量，應該是繼續復健，對他、對球團都是最好方向。」
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