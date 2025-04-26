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中職／悍將洋投銳歐手肘韌帶有撕裂傷 下周魔力藍重返輪值

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投銳歐傷勢為手肘韌帶撕裂。 截圖自悍將粉絲團
富邦悍將隊洋投銳歐傷勢為手肘韌帶撕裂。 截圖自悍將粉絲團

富邦悍將隊洋投銳歐前一場出賽傷退，初步診斷結果出爐，左手韌帶有些狀況，總教練陳金鋒證實：「算是撕裂」，還會進行第二次檢查，目前尚不確定需要休息多久。

銳歐在23日面對味全龍隊先發4局被敲4安打、失2分，第5局站上投手丘就馬上召來防護員，隨即因傷退場，球團當天回報為左手肘緊繃。

陳金鋒今天表示，經過檢查後確認，「韌帶有些問題，還要再做第二次檢查，才會比較明確。」進一步被問到是否為撕裂，他表示：「應該算是。」

銳歐將休多久，目前尚無答案，陳金鋒表示等待進一步檢查結果再來評估，銳歐將先降下二軍，下周輪值換上魔力藍。

富邦悍將 銳歐 陳金鋒

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