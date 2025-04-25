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中職／艾璞樂大巨蛋出賽防禦率亮眼 笑稱要多排比賽

中央社／ 台北25日電
味全龍先發投手艾璞樂。聯合報系照片／記者余承翰攝影
味全龍先發投手艾璞樂。聯合報系照片／記者余承翰攝影

中職味全龍洋投艾璞樂在台北大巨蛋出賽表現特別好，今天對中信兄弟先發8局無失分勝投，生涯大巨蛋出賽防禦率僅0.31，他坦言喜歡大巨蛋投手丘，笑說「可能要多在這邊出賽」。

龍隊在台北大巨蛋迎戰中信兄弟隊，派出洋投艾璞樂（Tyler Eppler）先發，總計用105球投8局，被敲出6支安打，投出5次三振、1次觸身球保送，無失分，奪下個人本季第2勝，也獲選單場最有價值球員（MVP），率隊以8比0搶勝。

龍隊總教練葉君璋表示，艾璞樂今天狀況非常好，可能也是知道今天投完之後就會下二軍輪休，加上知道龍隊與兄弟戰績拉鋸，大家都很想要贏下來，所以沒有保留全力投。

葉君璋提到，艾璞樂前一場出賽在高雄澄清湖，可能受到天氣比較熱的影響，狀況沒有這麼好，今天控球各方面都很到位。

艾璞樂表示，其實上一場比賽狀況感覺和今天一樣好，但這就是棒球比賽，儘管覺得狀況好，但可能一直丟不到想要的位置，這段時間不斷調整，找到好的感覺。

艾璞樂生涯在台北大巨蛋出賽成績也很亮眼，加上今天比賽，總計29局投球僅失2分（1分責失分），拿下3勝、沒有敗績，出賽防禦率0.31。

艾璞樂坦言喜歡台北大巨蛋的投手丘，笑說：「我們可能要在大巨蛋多打一點比賽。」他提到，在大巨蛋出賽都會有很多球迷，看到球迷進場加油，也想要拿出好表現給球迷看。

中信兄弟 中職 葉君璋

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