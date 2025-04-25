中職／大巨蛋投29局1責失 艾璞樂聽到數據：那要多來

中職領先集團的直接交鋒，味全龍隊今天以8：0擊敗中信兄弟隊，在台北大巨蛋的三連戰開出好彩頭，總教練葉君璋感受到打線的企圖心，投手艾璞樂也是「他滿想贏下來的」。

艾璞樂今日以105球投完8局，追平生涯最長局數，被敲出6支安打，另有5次三振、1次觸身球，沒有失分，葉總談到艾璞樂表現先說「滿好」後來修正「非常好」，也指出艾璞樂了解球隊目前與兄弟的競爭關係，因此特別想贏。

龍隊今天賽前排名第三，不過與龍頭兄弟也僅有1場勝差，今天擊敗兄弟後靠勝率優勢站上第二，但因另一地統一獅隊也贏球，獅隊升上第一依舊握有半場勝差，兄弟落居第三。

龍隊打線繼前一場打下6分後，今天持續攻擊火力，葉君璋也表示，看得出打線展現出的企圖心，「滿感動的，打者做得滿好的，每一球都很計較。」龍隊今天讓兄弟先發投手德保拉僅投4局就用了98球，不得不退場，

艾璞樂前一場對台鋼雄鷹隊5局被敲11支安打、掉4分，今天能夠翻轉成績，葉君璋認為或許在高雄出賽，氣候比較熱，「今天的球速就好滿多的」。

艾璞樂則認為，棒球有時很難解釋，前一場賽前的狀況跟今天一樣好，但想要投好卻難以控制，這段期間只能繼續努力、維持專注，很開心今天有找回感覺。

有趣的是，加上今天艾璞樂生涯在台北大巨蛋29局僅失2分（1分責失）、防禦率0.31，艾璞樂聽到數據後笑說：「那我們要多來這邊比賽，喜歡這邊投球，因為球迷很多，想表現給他們看。」