中職／大巨蛋順啦！艾璞樂8局無失分壓制 龍隊拉下兄弟龍頭位

味全龍隊在台北大巨蛋的百萬人次之夜，靠著先發投手艾璞樂8局無失分的好投，加上打線爆發串出5分大局，以8：0擊敗中信兄弟隊，但因另一地統一獅隊也贏球，龍隊靠勝率優勢超越兄弟升至第二、落後獅隊半場勝差。

龍隊在2局下的分數進帳有些幸運成分，1出局、二壘有人時，張政禹敲出落點巧妙的二壘安打，郭天信敲出內野滾地因游擊手江坤宇選擇傳三壘抓跑者沒抓到，變成滿壘，王順和再敲出落點巧妙安打得到1分，李凱威敲出的二壘飛球因岳東華漏球再傳二壘，只來得及抓到1出局，也讓龍隊追加第2分。

4局下劉基鴻的安打敲回1分後，7局下龍隊打線大爆發，單局5支安打、3次四壞保送上壘，蔣少宏敲出2分打點安打，張政禹、郭天信、李凱威的安打都各有1分打點，就此拉開差距。