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中職／大巨蛋順啦！艾璞樂8局無失分壓制 龍隊拉下兄弟龍頭位
味全龍隊在台北大巨蛋的百萬人次之夜，靠著先發投手艾璞樂8局無失分的好投，加上打線爆發串出5分大局，以8：0擊敗中信兄弟隊，但因另一地統一獅隊也贏球，龍隊靠勝率優勢超越兄弟升至第二、落後獅隊半場勝差。
龍隊在2局下的分數進帳有些幸運成分，1出局、二壘有人時，張政禹敲出落點巧妙的二壘安打，郭天信敲出內野滾地因游擊手江坤宇選擇傳三壘抓跑者沒抓到，變成滿壘，王順和再敲出落點巧妙安打得到1分，李凱威敲出的二壘飛球因岳東華漏球再傳二壘，只來得及抓到1出局，也讓龍隊追加第2分。
4局下劉基鴻的安打敲回1分後，7局下龍隊打線大爆發，單局5支安打、3次四壞保送上壘，蔣少宏敲出2分打點安打，張政禹、郭天信、李凱威的安打都各有1分打點，就此拉開差距。
先發投手艾璞樂以105球投完8局，追平生涯最長局數，被敲出6支安打，但沒遇到太大危機，另有5次三振、1次觸身球，沒有失分，防禦率下修到2.16，而他生涯在台北大巨蛋表現優異，加上今天29局僅失2分（1分責失），防禦率0.31。
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