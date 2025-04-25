聽新聞
0:00 / 0:00
中職／梅賽斯7局好投鎖死雄鷹 王柏融1945打數敲700安寫史上最速
統一獅隊「賓士哥」梅賽斯再度繳出一場好投，今天面對台鋼雄鷹隊先發7局僅被敲1安打、無失分，獅隊終場以4：1贏球，梅賽斯拿下第3勝，目前已連續21局登板未失分，奪單場MVP賽後嗨跳登峰造極。
兩隊先發洋投上演一場投手戰，在梅賽斯投球任內，雄鷹僅在第5局由曾昱磬敲出安打。雄鷹艾速特先發6局也僅被敲3安打、失1分（無責失），送出8次三振，儘管前5局也讓獅隊分數掛蛋，但第6局、兩出局後保送邱智呈，再靠盜壘、捕手傳球失誤站上三壘，陳傑憲補上關鍵一擊，安打送回寶貴的1分。
雄鷹由黃紹睿把關7局下，潘傑楷三壘打、胡金龍一壘打串連再有分數進帳，陳重羽、林靖凱續敲安打，雄鷹再換上黃群接手投球，林佳緯以滾地球送回獅隊的第3分；第8局陳傑憲敲安並靠捕逸站上二壘，陳鏞基安打挹注1分打點。
雄鷹也在梅賽斯退場後出現攻勢，第8局面對劉軒荅出現3支安打串連，曾子祐滿壘打席以高飛犧牲打送回1分，避免遭到完封。
王柏融9局上從陳韻文手中敲出安打，為中職生涯第700安，歷時506場、2273打席、1945打數達陣，打數超越陳傑憲（1955打數）寫下史上最速，場次排史上第三，落後給胡金龍（491場）、陳傑憲（498場），打席則排第四，在他前面有胡金龍（2146打席）、林益全（2191打席）、陳傑憲（2242打席）。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言