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中職／梅賽斯7局好投鎖死雄鷹 王柏融1945打數敲700安寫史上最速

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊梅賽斯。圖／統一獅隊提供
統一獅隊梅賽斯。圖／統一獅隊提供

統一獅隊「賓士哥」梅賽斯再度繳出一場好投，今天面對台鋼雄鷹隊先發7局僅被敲1安打、無失分，獅隊終場以4：1贏球，梅賽斯拿下第3勝，目前已連續21局登板未失分，奪單場MVP賽後嗨跳登峰造極。

兩隊先發洋投上演一場投手戰，在梅賽斯投球任內，雄鷹僅在第5局由曾昱磬敲出安打。雄鷹艾速特先發6局也僅被敲3安打、失1分（無責失），送出8次三振，儘管前5局也讓獅隊分數掛蛋，但第6局、兩出局後保送邱智呈，再靠盜壘、捕手傳球失誤站上三壘，陳傑憲補上關鍵一擊，安打送回寶貴的1分。

雄鷹由黃紹睿把關7局下，潘傑楷三壘打、胡金龍一壘打串連再有分數進帳，陳重羽、林靖凱續敲安打，雄鷹再換上黃群接手投球，林佳緯以滾地球送回獅隊的第3分；第8局陳傑憲敲安並靠捕逸站上二壘，陳鏞基安打挹注1分打點。

雄鷹也在梅賽斯退場後出現攻勢，第8局面對劉軒荅出現3支安打串連，曾子祐滿壘打席以高飛犧牲打送回1分，避免遭到完封。

王柏融9局上從陳韻文手中敲出安打，為中職生涯第700安，歷時506場、2273打席、1945打數達陣，打數超越陳傑憲（1955打數）寫下史上最速，場次排史上第三，落後給胡金龍（491場）、陳傑憲（498場），打席則排第四，在他前面有胡金龍（2146打席）、林益全（2191打席）、陳傑憲（2242打席）。

胡金龍 陳傑憲

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