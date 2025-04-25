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中職／+13567人！大巨蛋第51場締造百萬人次 寫史上最速
台北大巨蛋今天上演中信兄弟與味全龍隊交手的戲碼，共有13567人進場，集滿中華職棒例行賽在此的第100萬人次進場，僅用51場達陣改寫史上最速紀錄，短期內也難有來者可以超越。
大巨蛋自去年落成啟用至今日賽前，已經進行50場中職例行賽，觀眾總人數98萬9651人次，加上今天來到1003218人次，跨越值得紀念的里程碑。
中職例行賽原本的球場最快百萬觀眾紀錄是已拆除的老台北球場，現址為台北小巨蛋的台北棒球場，職棒開打之初最大容量1萬6000人，後來下修為1萬4000人，共花了147場達成1004386人次觀眾紀錄。
台北棒球場的紀錄是在1992年4月5日達成，當時也是龍象大戰，而台北大巨蛋的誕生起源，也是1991年當時中華職棒總冠軍賽，由於下雨比賽暫停，球迷在台北棒球場高喊：「郝院長！我們要巨蛋！」
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