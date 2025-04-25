快訊

腦部動脈腫瘤變大！許藍方自曝近況 簽下遺囑送醫「緊急動刀」

蔡正元曝日本前高官警告「賴清德出手整肅」 本人發聲抗議了

成棒春季聯賽／合庫續居分組第1 台壽霸龍陽耀勳開轟

中央社／ 台北25日電

全國成棒春季聯賽合作金庫投手游騰堯今天先發5局失1分，率隊以3比1擊敗台南市、續居分組第1名；台中台壽霸龍隊陽耀勳開轟，率隊以2比1擊敗台北興富發隊，拿下預賽第10勝。

114年全國成棒甲組春季聯賽A組社會隊預賽，合作金庫成棒隊今天與台南市成棒隊交手，合庫3局上靠著保送、安打、暴投先馳得點，再靠著楊振裕二壘打添分、馬文修高飛犧牲打送回團隊第3分。

合庫今天派出投手游騰堯先發，前3局雖有被敲出安打、投出保送讓對手上壘，但力守不失分，直到4局下1人出局後被陳致均敲出陽春砲掉分，但及時回穩、沒有擴大失分。

游騰堯今天總計用68球投5局，被敲出5支安打，投出2次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分、拿下勝投，林佾葳、林志穎、王政浩依序登板，沒有多掉分數，替球隊守住勝利，合庫賽後以戰績12勝3敗、續居分組第1名。

台中台壽霸龍隊今天與台北興富發隊交手，興富發隊6局上先馳得點，7局下台壽霸龍隊陽耀勳敲出扳平比數陽春砲，再靠著保送、盜壘、簡子寬安打送回超前分，終場以2比1搶勝，賽後戰績10勝3敗1和、暫居分組第2名。

春季聯賽 陽耀勳

延伸閱讀

中職／王順和德州安打先馳得點 龍2:0領先兄弟

中職／龍隊得點圈打擊僅勝悍將 克魯茲找解方

台北傳統市場節登場 東方小食與西式茶點分組比拚

MiLB／藤浪晉太郎控球再度失控！連投3保送但沒有自責分

相關新聞

中職／王順和德州安打先馳得點 龍2:0領先兄弟

味全龍今起在台北大巨蛋擔任主場，與中信兄弟進行三連戰，首場比賽兩隊皆派出洋投艾璞樂與德保拉先發。龍隊2局下靠著王順和在滿...

中職／漏水治不好？5天前才出狀況 大巨蛋今換左外野下小雨

今日中職新莊棒球場賽事因雨延賽，台北大巨蛋舉行的中信兄弟與味全龍隊之戰，雖然不受雨勢影響，然而左外野觀眾席又傳出漏水，4...

中職／統一獅X台鋼雄鷹「南人祭」 梁功斌連3天台語播報

統一獅隊本周末在台南棒球場舉辦主題日「南人祭」，球迷進場能同時享受統一獅和台鋼雄鷹隊的特色應援。球團規畫許多活動，除了有...

中職／勝騎士日前對決老東家 透露賽前與陳傑憲互動

中職中信兄弟洋投勝騎士23日首度先發對前東家統一獅隊，透露賽前陳傑憲與他的有趣互動；至於女兒被捕捉到跳獅隊應援，勝騎士笑...

中職／龍隊得點圈打擊僅勝悍將 克魯茲找解方

味全龍隊開季至今團隊打擊率2成67、上壘率3成45都是六隊最優，然而場均得分3.7只能排在中段班，打擊教練克魯茲也觀察到...

中職／朱育賢最快30日回歸龍軍 張景淯往牛棚調整

味全龍隊「酒窩大砲」朱育賢歸隊時間有更詳細的時間表，總教練葉君璋指出，29日將安排朱育賢在二軍出賽，沒有問題的話就能在3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。