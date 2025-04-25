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中職／勝騎士日前對決老東家 透露賽前與陳傑憲互動

中央社／ 台北25日電
統一獅隊陳傑憲。圖／統一獅隊提供
統一獅隊陳傑憲。圖／統一獅隊提供

中職中信兄弟洋投勝騎士23日首度先發對前東家統一獅隊，透露賽前陳傑憲與他的有趣互動；至於女兒被捕捉到跳獅隊應援，勝騎士笑說女兒是喜歡跳舞的女孩、去年也跳過兄弟應援。

洋投勝騎士（Mario Sanchez）2023、2024年間效力統一7-ELEVEn獅隊，今年改披兄弟球衣，23日比賽是轉隊後一軍例行賽首度對前東家獅隊登板，先發投7局被敲出8支安打，失掉2分責失分、無關勝敗。

勝騎士今天賽前受訪表示，回熟悉的台南棒球場湧現很多回憶，在球場外面遇到獅隊的球迷，大家都會熱情打招呼、跟他說加油，23日先發身體感覺很好，獅隊是很有競爭力的對手，也提到中職每名打者都不好對付。

勝騎士透露，23日賽前與前隊友陳傑憲互動，「陳傑憲要我讓他打1支安打，但我沒有讓他，那支安打是陳傑憲自己打出來的。」至於勝騎士先前提過想與林安可投打對決，林安可因大腿拉傷下二軍、還沒有機會對戰到。

勝騎士的女兒被鏡頭捕捉到在看台上跳獅隊應援舞的可愛畫面，勝騎士笑說，女兒就是喜歡跳舞的小女孩，不管去哪個球場都會跳舞，去年他還效力獅隊時，記得某次客隊在台北大巨蛋與兄弟交手，女兒也有跳兄弟的應援曲，如果有機會站上主場MVP舞台，也會想帶女兒一起跳舞，相信女兒會很開心。

勝騎士 陳傑憲

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