快訊

腦部動脈腫瘤變大！許藍方自曝近況 簽下遺囑送醫「緊急動刀」

蔡正元曝日本前高官警告「賴清德出手整肅」 本人發聲抗議了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／漏水治不好？5天前才出狀況 大巨蛋今換左外野下小雨

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台北大巨蛋今天又傳出漏水，中信兄弟與味全龍隊之戰左外野觀眾席出現漏水狀況。圖／讀者提供
台北大巨蛋今天又傳出漏水，中信兄弟與味全龍隊之戰左外野觀眾席出現漏水狀況。圖／讀者提供

今日中職新莊棒球場賽事因雨延賽，台北大巨蛋舉行的中信兄弟味全龍隊之戰，雖然不受雨勢影響，然而左外野觀眾席又傳出漏水，4月20日中職在此的賽事，台北大巨蛋也才傳出過漏水事件。

今天的龍象之戰左外野觀眾席傳出屋頂漏水，直接滴落到座位區，導致球迷需要「避雨」，除了中職工作人員協助安排更換座位之外，主隊味全龍球團也提供小禮品表達歉意。

20日中信兄弟在大巨蛋舉辦蠟筆小新主題日時，也傳出看台區漏水，當時台北市體育局回應，會督促大巨蛋場方針對零星漏水點位進行改善，改善成效將納入年度營運績效評估考核，以確保場館品質。

中信兄弟 中職 味全龍 大巨蛋

延伸閱讀

中職／龍隊得點圈打擊僅勝悍將 克魯茲找解方

中職／朱育賢最快30日回歸龍軍 張景淯往牛棚調整

中職／女兒大跳「AAOA」 勝騎士不介意：她也跳過兄弟應援

中職／雨下不停…新莊悍將vs.桃猿延賽 今天看不到李珠珢了

相關新聞

中職／王順和德州安打先馳得點 龍2:0領先兄弟

味全龍今起在台北大巨蛋擔任主場，與中信兄弟進行三連戰，首場比賽兩隊皆派出洋投艾璞樂與德保拉先發。龍隊2局下靠著王順和在滿...

中職／漏水治不好？5天前才出狀況 大巨蛋今換左外野下小雨

今日中職新莊棒球場賽事因雨延賽，台北大巨蛋舉行的中信兄弟與味全龍隊之戰，雖然不受雨勢影響，然而左外野觀眾席又傳出漏水，4...

中職／統一獅X台鋼雄鷹「南人祭」 梁功斌連3天台語播報

統一獅隊本周末在台南棒球場舉辦主題日「南人祭」，球迷進場能同時享受統一獅和台鋼雄鷹隊的特色應援。球團規畫許多活動，除了有...

中職／勝騎士日前對決老東家 透露賽前與陳傑憲互動

中職中信兄弟洋投勝騎士23日首度先發對前東家統一獅隊，透露賽前陳傑憲與他的有趣互動；至於女兒被捕捉到跳獅隊應援，勝騎士笑...

中職／龍隊得點圈打擊僅勝悍將 克魯茲找解方

味全龍隊開季至今團隊打擊率2成67、上壘率3成45都是六隊最優，然而場均得分3.7只能排在中段班，打擊教練克魯茲也觀察到...

中職／朱育賢最快30日回歸龍軍 張景淯往牛棚調整

味全龍隊「酒窩大砲」朱育賢歸隊時間有更詳細的時間表，總教練葉君璋指出，29日將安排朱育賢在二軍出賽，沒有問題的話就能在3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。