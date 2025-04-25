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中職／漏水治不好？5天前才出狀況 大巨蛋今換左外野下小雨
今日中職新莊棒球場賽事因雨延賽，台北大巨蛋舉行的中信兄弟與味全龍隊之戰，雖然不受雨勢影響，然而左外野觀眾席又傳出漏水，4月20日中職在此的賽事，台北大巨蛋也才傳出過漏水事件。
今天的龍象之戰左外野觀眾席傳出屋頂漏水，直接滴落到座位區，導致球迷需要「避雨」，除了中職工作人員協助安排更換座位之外，主隊味全龍球團也提供小禮品表達歉意。
20日中信兄弟在大巨蛋舉辦蠟筆小新主題日時，也傳出看台區漏水，當時台北市體育局回應，會督促大巨蛋場方針對零星漏水點位進行改善，改善成效將納入年度營運績效評估考核，以確保場館品質。
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