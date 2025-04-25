中職／龍隊得點圈打擊僅勝悍將 克魯茲找解方

味全龍隊開季至今團隊打擊率2成67、上壘率3成45都是六隊最優，然而場均得分3.7只能排在中段班，打擊教練克魯茲也觀察到球隊得點圈打擊率低落問題，上一場比賽6：1擊敗富邦悍將隊已經看到改變，「就看能不能維持下去」。

龍隊至今天賽前得點圈打擊率2成35，全聯盟僅勝過富邦悍將隊的2成17，新軍台鋼雄鷹2成46還排在第四，前三名依序是中信兄弟3成09、統一獅2成66、樂天桃猿2成56。

「真的有比較低。」談到得點圈打擊率時克魯茲如此說道，教練能夠幫助的是進攻策略上，怎麼讓球員提前準備好，「看起來有點太緊繃，但這就是比賽一部分，其他隊也會碰到。」

在打擊率與得分的轉換效應上，克魯茲指出，當壘上有人時，球員要能夠做得更好，「懂得去調整、思考對手投球策略，也有注意到這些，調整他們對外角球的適應，上一場有看到改變，就看能不能維持下去，繼續把球打平、打強」。