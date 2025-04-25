快訊

美中關稅協議有望？陸方才否認談判進行中 川普：習近平已打給我

柔道／金牌戰再次不敵中村太樹 楊勇緯連兩年摘銀

黃呂錦茹遭羈押 赴地院前手寫信曝光！知情人曝她「幾乎兩天未進食」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／龍隊得點圈打擊僅勝悍將 克魯茲找解方

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊外籍打擊教練克魯茲。圖／味全龍隊提供
味全龍隊外籍打擊教練克魯茲。圖／味全龍隊提供

味全龍隊開季至今團隊打擊率2成67、上壘率3成45都是六隊最優，然而場均得分3.7只能排在中段班，打擊教練克魯茲也觀察到球隊得點圈打擊率低落問題，上一場比賽6：1擊敗富邦悍將隊已經看到改變，「就看能不能維持下去」。

龍隊至今天賽前得點圈打擊率2成35，全聯盟僅勝過富邦悍將隊的2成17，新軍台鋼雄鷹2成46還排在第四，前三名依序是中信兄弟3成09、統一獅2成66、樂天桃猿2成56。

「真的有比較低。」談到得點圈打擊率時克魯茲如此說道，教練能夠幫助的是進攻策略上，怎麼讓球員提前準備好，「看起來有點太緊繃，但這就是比賽一部分，其他隊也會碰到。」

在打擊率與得分的轉換效應上，克魯茲指出，當壘上有人時，球員要能夠做得更好，「懂得去調整、思考對手投球策略，也有注意到這些，調整他們對外角球的適應，上一場有看到改變，就看能不能維持下去，繼續把球打平、打強」。

克魯茲 富邦悍將 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／5號洋投無具體進度 戰力外再尋才？悍將領隊：目前沒考慮

中職／林岳谷腰部不適 陳金鋒正面看待悍將傷兵滿營：只是多了一點…

中職／雨下不停…新莊悍將vs.桃猿延賽 今天看不到李珠珢了

中職／靈活戰術不見了！味全龍打線靠強攻反讓得分更難

相關新聞

中職／龍隊得點圈打擊僅勝悍將 克魯茲找解方

味全龍隊開季至今團隊打擊率2成67、上壘率3成45都是六隊最優，然而場均得分3.7只能排在中段班，打擊教練克魯茲也觀察到...

中職／朱育賢最快30日回歸龍軍 張景淯往牛棚調整

味全龍隊「酒窩大砲」朱育賢歸隊時間有更詳細的時間表，總教練葉君璋指出，29日將安排朱育賢在二軍出賽，沒有問題的話就能在3...

中職／雨下不停…新莊悍將vs.桃猿延賽 今天看不到李珠珢了

新莊棒球場今天富邦悍將、樂天桃猿隊交手，因持續雨彈來襲確定打不成，補賽時間未定。

中職／5號洋投無具體進度 戰力外再尋才？悍將領隊：目前沒考慮

富邦悍將隊以4名一軍編制洋投迎接新球季，4月就遇到傷情，對於5號洋投進度，領隊林華韋坦言，目前沒有具體進度，「再找一個好...

日職／徐翔聖二軍中繼1局無失分 最速149無關勝敗

旅日東京養樂多燕子隊投手徐翔聖今天在二軍中繼登板，投1局無失分，最快球速149公里，本季2場出賽無失分，球隊終場以2比5...

中職／女兒大跳「AAOA」 勝騎士不介意：她也跳過兄弟應援

「黃衫版」勝騎士23日首次重返台南棒球場，也是轉隊後第一次對上前東家，繳出7局失2分的優質先發，而失分時剛好拍到女兒在跳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。