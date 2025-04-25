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中職／朱育賢最快30日回歸龍軍 張景淯往牛棚調整

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍朱育賢。資料照
味全龍朱育賢。資料照

味全龍隊「酒窩大砲」朱育賢歸隊時間有更詳細的時間表，總教練葉君璋指出，29日將安排朱育賢在二軍出賽，沒有問題的話就能在30日回到一軍。

朱育賢是在4月12日因為手肘發炎被降下二軍，葉君璋透露，朱育賢29日在二軍會打滿全場，確認身體感覺，「前幾天還有一些不好的感覺，今天就沒有，如果打完沒有不舒服，隔天就可以回到一軍，可以打的話，守備就不是問題。」

而龍隊左投張景淯前天在本季一軍的初登板，僅投3人次就退場，0.1局失1分非責失，昨天下放二軍，葉君璋表示，張景淯在一軍投球過程看起來不是很自在，加上先前因為受傷有段時間沒比賽，「讓他去二軍維持，前一場是剛好有位置讓他試試看」。

張景淯今天在二軍中繼2局被敲4支安打無失分，拿下中繼成功，葉君璋也表示，今年張景淯春訓出賽比較少，照目前狀況，先發的機會比較低，「我們牛棚左投比較少，加上羅華韋也有一些狀況，如果調整到位，也會從牛棚開始。」

張景淯下放的名額預計在明天拉上徐若熙先發使用，而27日的先發投手也確定由龍聖回歸一軍。

張景淯 朱育賢 葉君璋

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