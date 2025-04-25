快訊

美中關稅協議有望？陸方才否認談判進行中 川普：習近平已打給我

柔道／金牌戰再次不敵中村太樹 楊勇緯連兩年摘銀

黃呂錦茹遭羈押 赴地院前手寫信曝光！知情人曝她「幾乎兩天未進食」

中職／女兒大跳「AAOA」 勝騎士不介意：她也跳過兄弟應援

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊投手勝騎士（右）。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊投手勝騎士（右）。記者余承翰／攝影

「黃衫版」勝騎士23日首次重返台南棒球場，也是轉隊後第一次對上前東家，繳出7局失2分的優質先發，而失分時剛好拍到女兒在跳統一獅隊應援曲，勝騎士笑說，女兒就是喜歡跳舞，之前自己效力獅隊時，「她也會跳兄弟應援」。

勝騎士在效力獅隊2個球季後在今年轉戰中信兄弟，久違的台南球場出賽讓他浮現很多回憶，「心理上很興奮，身體的感覺很好」。

首次對決前隊友，勝騎士表示，春訓雖然對過，但例行賽每一場都很重要，站上投手丘不管對誰都是拿出最好的表現，還是保持嚴肅的心情，「只有微笑一下」。

雖然比賽中沒有注意獅隊球迷有沒有為自己應援，但勝騎士透露，到球場時還是有球迷熱情地說加油，「（陳）傑憲也有來跟我說，叫我讓他敲一支安打。」結果對戰3打數1安打，勝騎士笑說：「我沒有讓，他自己打出來的。」

而原本喊話最想對決林安可，林安可卻在勝騎士先發當天下二軍，勝騎士也說：「有聽說他不舒服，希望趕快好起來，下次遇到還有機會。」

勝騎士在台南棒球場登板時，女兒也在觀眾席，然而卻是隨著獅隊嗆斯曲《制霸天下》，在球迷大唱「AAOA」時舞動，勝騎士也笑說：「知道她有在跳，女兒喜歡跳舞，到哪個球場都會跳，之前他也跳過兄弟的應援，如果有機會當MVP當然會找女兒一起跳，她會很開心。」

勝騎士 林安可

延伸閱讀

林安可真的變二刀流 戴上JINS眼鏡被粉絲虧「帥又尬」

中職／話題不足、規劃失策 陳傑憲+大巨蛋難救獅票房

經典賽／再披中華隊戰袍？林安可：選手先打出成績

中職／林岳平執教300勝達陣！梅賽斯好投+林安可開轟

相關新聞

中職／龍隊得點圈打擊僅勝悍將 克魯茲找解方

味全龍隊開季至今團隊打擊率2成67、上壘率3成45都是六隊最優，然而場均得分3.7只能排在中段班，打擊教練克魯茲也觀察到...

中職／朱育賢最快30日回歸龍軍 張景淯往牛棚調整

味全龍隊「酒窩大砲」朱育賢歸隊時間有更詳細的時間表，總教練葉君璋指出，29日將安排朱育賢在二軍出賽，沒有問題的話就能在3...

中職／雨下不停…新莊悍將vs.桃猿延賽 今天看不到李珠珢了

新莊棒球場今天富邦悍將、樂天桃猿隊交手，因持續雨彈來襲確定打不成，補賽時間未定。

中職／5號洋投無具體進度 戰力外再尋才？悍將領隊：目前沒考慮

富邦悍將隊以4名一軍編制洋投迎接新球季，4月就遇到傷情，對於5號洋投進度，領隊林華韋坦言，目前沒有具體進度，「再找一個好...

日職／徐翔聖二軍中繼1局無失分 最速149無關勝敗

旅日東京養樂多燕子隊投手徐翔聖今天在二軍中繼登板，投1局無失分，最快球速149公里，本季2場出賽無失分，球隊終場以2比5...

中職／女兒大跳「AAOA」 勝騎士不介意：她也跳過兄弟應援

「黃衫版」勝騎士23日首次重返台南棒球場，也是轉隊後第一次對上前東家，繳出7局失2分的優質先發，而失分時剛好拍到女兒在跳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。