中職／女兒大跳「AAOA」 勝騎士不介意：她也跳過兄弟應援
「黃衫版」勝騎士23日首次重返台南棒球場，也是轉隊後第一次對上前東家，繳出7局失2分的優質先發，而失分時剛好拍到女兒在跳統一獅隊應援曲，勝騎士笑說，女兒就是喜歡跳舞，之前自己效力獅隊時，「她也會跳兄弟應援」。
勝騎士在效力獅隊2個球季後在今年轉戰中信兄弟，久違的台南球場出賽讓他浮現很多回憶，「心理上很興奮，身體的感覺很好」。
首次對決前隊友，勝騎士表示，春訓雖然對過，但例行賽每一場都很重要，站上投手丘不管對誰都是拿出最好的表現，還是保持嚴肅的心情，「只有微笑一下」。
雖然比賽中沒有注意獅隊球迷有沒有為自己應援，但勝騎士透露，到球場時還是有球迷熱情地說加油，「（陳）傑憲也有來跟我說，叫我讓他敲一支安打。」結果對戰3打數1安打，勝騎士笑說：「我沒有讓，他自己打出來的。」
而原本喊話最想對決林安可，林安可卻在勝騎士先發當天下二軍，勝騎士也說：「有聽說他不舒服，希望趕快好起來，下次遇到還有機會。」
勝騎士在台南棒球場登板時，女兒也在觀眾席，然而卻是隨著獅隊嗆斯曲《制霸天下》，在球迷大唱「AAOA」時舞動，勝騎士也笑說：「知道她有在跳，女兒喜歡跳舞，到哪個球場都會跳，之前他也跳過兄弟的應援，如果有機會當MVP當然會找女兒一起跳，她會很開心。」
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