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PLG／批鉑金犯規不需要也不專業 威希：他至今未致歉

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
富邦勇士隊威希昨天賽後前往醫院縫了4針，今天將繼續出賽。記者劉肇育／攝影
富邦勇士隊威希昨天賽後前往醫院縫了4針，今天將繼續出賽。記者劉肇育／攝影

台北富邦勇士隊與台南台鋼獵鷹隊昨天在季後賽首戰激戰，並在比賽最後1分56秒發生富邦勇士洋將威希遭到獵鷹鉑金推出場外受傷的狀況，賽後威希也就醫並縫了4針今天將繼續披掛上陣，賽前受訪時他也表示，鉑金的動作非常不需要也不專業，鉑金至今也未向他致歉和致意。

威希在昨天受傷後，富邦勇士也對鉑金的違反運動精神犯規提出申訴，不過在今天早上遭到聯盟駁回，並認為鉑金的動作雖然過當但並不符合升級惡意犯規，而今天鉑金也將能繼續出賽，富邦勇士總教練許晉哲也表示，將接受這個結果。

在今天賽前威希受訪時表示，鉑金在比賽最後1分56秒的那次犯規動作是非常不專業與不需要的，而且如果是他害對手受傷，一定會在賽後跟他道歉或是致意，不過至今都還沒有得到鉑金口頭或是私下道歉，也呼籲聯盟必須要保護球員，不應該讓這樣的事情再發生。

富邦勇士總教練許晉哲也表示，包括這次季後賽開打前的裁判會議，自己一直強調的就是球員的安全問題，尤其是富邦勇士去年也發生辛特力受傷的狀況，「我們去看回放他手推出去，鉑金整個賽季都是這種打法，大家都知道，季後賽說好要保護對方，維護比賽的觀賞性，但那動作很不必要，加上又是在一個很危險的地方。」

許晉哲也透露，威希在昨天受傷後一開始並不願意到醫院就診，而是希望留在場上繼續打，不過在醫療人員告訴他不縫可能會感染，縫了今天才有機會繼續上陣的情況下，他才願意前往就醫，談到自己目前手肘狀況，威希則說：「目前是還有一點腫，但比賽沒有問題。」

台南台鋼獵鷹 富邦勇士 許晉哲

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