中職／平野惠一辣評跑壘失誤：職棒不該看錯暗號…

中信兄弟隊在23日以2：3惜敗統一獅隊，幾次得點圈機會因為跑壘失誤消失，經過昨日休兵，總教練平野惠一今天坦言，有看到就知道失誤在哪裡，這已經不是技術面的問題，「失誤多自然無法贏球」。

兄弟該役有盜壘失敗、有三壘離壘過遠被牽制出局，平野惠一指出，其中有暗號看錯的失誤面向「作為職棒選手不該出現這樣的狀況」，隨後拍了拍身旁的資深記者問說：「賢拜的話應該也看得懂暗號吧？」

平野惠一認為，作為職棒選手看懂暗號是基本，更重要是能做好準備、預想比賽狀況，「先想好可能會收到什麼暗號，不是看到暗號才嚇一跳」。

平野惠一更舉例「2出局、三壘有人也有選手在看暗號，這種時候怎麼會有暗號啦。」跑壘也是，「明明看得到球，卻還是看教練的指示，這些細節就會跟球隊現況有關，希望改善等待指示才行動的情況。」

「我根本不想打暗號。」平野惠一表示，最理想的狀態是，不打暗號選手就知道該做什麼，這是終極目標，也希望自己能夠幫助這支球隊往這個方向前進，「現在有幾位球員是做得到的」。

中信兄弟總教練平野惠一賽前與球員討論。記者余承翰／攝影

由於近代棒球強度高，平野惠一認為選手的思考能力更加重要，「面對高大的對手要怎麼擊敗？用蠻力硬碰硬嗎？還是以頭腦取勝？創造讓對方無法舒服的環境才有機會。」

「像是我的老婆很漂亮。」平野惠一說：「我又長得不帥，要怎麼追得到？當然要動腦啊。」突然舉出的例子，讓現場媒體笑成一團。

平野惠一想要強調的是，這樣的要求是適用於一般世間，無論是工作、做生意都是一樣，需要去思考上司的想法、消費者的心理，「選手只是球來就打、跑壘瞞著頭跑，難以整季都維持好的狀況」。

觀察力、洞察力、想像力加上預測未來，平野惠一認為這是棒球選手需要具備的能力，「有的選手是營養不足、睡眠不足，也有人是思考不足，這樣面對強大的對手會難以取勝。」