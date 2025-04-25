中職／獅隊申訴改判了 許哲晏22日失誤改給潘傑楷

統一獅隊22日以3：6不敵中信兄弟隊之戰，6局上詹子賢擊出內野滾地球，原先記為游擊手許哲晏失誤，今天聯盟競技組更正為三壘手潘傑楷失誤。

該役6局上吳承諭登板，面對首位打者詹子賢，被打向三游之間的高彈跳球，潘傑楷站位在前先一個跳躍未能收進手套，在他後方視線被干擾的許哲晏沒能補救，詹子賢安全上壘。

當天這球記錄為許哲晏的失誤，已經掀起球迷熱議，今天聯盟發出更正公告，詹子賢仍是靠失誤上壘，但失誤換記在潘傑楷帳上。