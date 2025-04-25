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中職／獅隊申訴改判了 許哲晏22日失誤改給潘傑楷
統一獅隊22日以3：6不敵中信兄弟隊之戰，6局上詹子賢擊出內野滾地球，原先記為游擊手許哲晏失誤，今天聯盟競技組更正為三壘手潘傑楷失誤。
該役6局上吳承諭登板，面對首位打者詹子賢，被打向三游之間的高彈跳球，潘傑楷站位在前先一個跳躍未能收進手套，在他後方視線被干擾的許哲晏沒能補救，詹子賢安全上壘。
當天這球記錄為許哲晏的失誤，已經掀起球迷熱議，今天聯盟發出更正公告，詹子賢仍是靠失誤上壘，但失誤換記在潘傑楷帳上。
競技組記錄更正公告
統一7-ELEVEn獅針對2025/4/22 編號第51場例行賽，六局上，詹子賢打擊之記錄判定，申請重新審視。
記錄更正如下：
1.原統一7-ELEVEn獅游擊手許哲晏失誤取消。
2.更改記錄為統一7-ELEVEn獅三壘手潘傑楷失誤。
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