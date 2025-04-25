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中職／例行賽5場次移師花蓮 每場送1400張免費門票

中央社／ 花蓮縣25日電
中華職棒例行賽5、6月將有5場次移師花蓮舉行，分別由統一獅隊、味全龍隊擔綱主場，花蓮縣政府將於每場次提供1400張免費門票，以2種方式免費提供民眾索取，600張門票招待弱勢團體、基層棒球團體進場。 中央社
中華職棒例行賽5、6月將有5場次移師花蓮舉行，分別由統一獅隊、味全龍隊擔綱主場，花蓮縣政府將於每場次提供1400張免費門票，以2種方式免費提供民眾索取，600張門票招待弱勢團體、基層棒球團體進場。 中央社

中華職棒例行賽5月、6月將有5場次移師花蓮舉行，分別由統一獅隊、味全龍隊擔任主場球隊，花蓮縣府將於每場次提供1400張免費兌換門票，憑票根可參加花蓮在地活動。

中華職棒5場例行移師花蓮德興棒球場，分別為於5月9至11日統一獅隊擔任主場球隊，6月3、4日由味全龍接棒，花蓮球場可容納逾5000人次，其中有2000席免費提供。

花蓮縣府教育處長翁書敏今天告訴中央社記者，1400張門票將以2種方式免費提供民眾索取，600張門票招待弱勢團體、基層棒球團體進場。

球賽門票免費兌換方式開放全台民眾參與，關注花蓮縣政府臉書貼文，在「索票貼文」下方留言，附上2025花蓮觀光年曆景點拍攝照片，並＃hashtag「花蓮縣政府挺職棒」及景點或活動名稱，預先登記索票序號，每場限量500張。

另外，比賽當天開賽前2小時，會於花蓮德興棒球場一壘側戶外區域發放免費門票，每場提供至少900張。

為推廣花蓮觀光，今年新增票根加碼活動，憑中華職棒例行賽花蓮主場票根，可參加多場花蓮專屬活動，6月28日至8月31日在花蓮運動休閒園區參加台灣工藝季，可兌換精美小禮物。

憑中華職棒例行賽花蓮主場票根，7月12日至8月24日知卡宣森林親水公園夏季戲水活動免費入園；花蓮客家事務處5月至11月鼓王爭霸戰、縱谷客韻季、縱谷HAKKA音樂節及客家產業暨技藝博覽會等8場次系列活動，憑票根可兌換園遊券。

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