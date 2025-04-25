中職／王正棠回歸一軍再等等 鋒總說「完全體」再回歸

富邦悍將隊傷兵一個接一個出現，主力打者王正棠持續在二軍出賽，總教練陳金鋒指出，主要觀察他比賽完的身體狀況，畢竟二軍賽事不比一軍密集，盼他調整到完整狀態再歸位。

王正棠去年以3成33打擊率貢獻105安，為悍將打線最穩定的打者，但今年接連受到手傷、腰傷影響，近期才開始在二軍出賽，至今天為第3場出賽，場場敲安，合計6打數敲出4安打，但皆未打滿。

陳金鋒表示，會讓王正棠在二軍再打幾場，也要看他比完賽的身體恢復狀況，至少要到一定程度，才會考慮升上一軍，「二軍比賽沒有那麼密集，一軍連續比賽，他也休那麼久了，讓他再打幾場，有完整狀態，對他、對球隊都比較好。」