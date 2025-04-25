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中職／5號洋投無具體進度 戰力外再尋才？悍將領隊：目前沒考慮

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投銳歐。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投銳歐。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊以4名一軍編制洋投迎接新球季，4月就遇到傷情，對於5號洋投進度，領隊林華韋坦言，目前沒有具體進度，「再找一個好投手，也沒那麼容易，需要比較謹慎。」

悍將今年4位洋投為力亞士、富藍戈、魔力藍、銳歐，二軍則有兩位日籍育成洋投根岸涼、二宮衣沙貴，隨著銳歐前一場登板傷退，外界關心悍將5號洋投進度。

林華韋表示，「找新洋投有在持續進行，目前沒有很具體的進度。」他指出，墨西哥聯盟、大西洋聯盟投手都是觀察標的，「大聯盟體系也有，但比較沒有那麼容易鬆動。」至於兩位二軍育成洋投轉正的可能性，他回應：「如果表現非常理想，當然有這個機會。」

悍將開季傷兵滿營，林華韋坦言，確實這是球隊目前碰到的問題，而且並不是那麼容易就能解決，「正好都在這段時間，帶給我們一些困擾，盡量尋求可以做的方式去解決。」

是否有可能透過交易解燃眉之急？他表示：「也許是方向，但還沒到那個階段。」進一步被追問從去年季後戰力外名單再試圖尋才？林華韋回應：「目前沒有考慮。」

富邦悍將 林華韋 銳歐

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