中職／林岳谷腰部不適 陳金鋒正面看待悍將傷兵滿營：只是多了一點…

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聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投銳歐。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投銳歐。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊傷兵滿營，前一場出賽再有兩位投手傷退，洋投銳歐、後援投手林旺熙傷情尚未明朗，總教練陳金鋒再多揭露一位傷兵，內野手林岳谷降下二軍同樣是因傷情，上一場出賽撲出腰部不適。

銳歐在23日面對味全龍隊先發4局被敲4安打、失2分，第5局站上投手丘就馬上召來防護員，隨即因傷退場，球團回報為左手肘緊繃。林旺熙則是該役第8局上場，連投2壞球後因右肩不適退場，已在昨天降下二軍。

陳金鋒表示，兩人都還在等待檢查結果，銳歐仍留一軍、先降下林旺熙，是因馬上就有後援投手需求；至於銳歐下周輪值能否照常出賽，他表示，還需等待檢查結果、防護員確認後才能做決定。

悍將是否可能因此啟用洋投投1休4因應？陳金鋒指出，「以我們本土，應該是不到投1休4，魔力藍禮拜四可以上，但還不會那麼快做決定，等確定銳歐狀況後再來決定。」

悍將昨天降下林旺熙、林岳谷，預計升上林栚呈、劉俊豪，林岳谷同樣出現傷情，傷兵一個接一個出現，陳金鋒正面看待，「受傷場上都會發生，只是多一點，正面想法去面對所有困難，找出適合的人去替補不舒服的人。」

劉俊豪 銳歐 陳金鋒

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