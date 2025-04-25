日職／讚古林睿煬非常厲害！前火腿啦啦隊：初登板辛苦了

「台灣金孫」古林睿煬日前迎來日職一軍初登板，主投5.2局失7分（5自責）吞下敗投。前日本火腿啦啦隊成員工藤彩音接受日媒《日刊體育》訪問時，為古林打氣。

工藤彩音曾在2022和23年於火腿隊擔任啦啦隊，至今仍是忠實粉絲，她也有親眼見證古林初登板，她回憶，「從他登場那一刻起，歡呼聲就超熱烈！古林比我大2歲，但已在台灣有傑出表現，如今來到日本努力，看到他的身影真的讓我很受鼓舞。最快球速達157公里，還能投多種球路，是非常厲害的投手，我是滿懷期待來看這場比賽的。」

工藤彩音接著說，「雖然結果是輸球有些可惜，但他第2局讓樂天堀內選手三球三振的畫面，真的超級震撼！」

工藤彩音還提到台灣現在還有孫易磊投手，過去也有王柏融等台灣選手，特別是以前常去札幌巨蛋，陽岱鋼的表現讓她印象深刻，不只打全壘打，守備也很棒，帶來過很多感動的精彩畫面。工藤彩音最後表示，「古林睿煬投手的旅程才剛開始！希望他能繼續為北海道、為火腿帶來更多熱血時刻，初登板真的辛苦了！」