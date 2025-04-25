MiLB／0.00→0.53 沙子宸連16局無失分破功依舊好投

效力運動家隊1A的旅美台將沙子宸今天面對水手隊1A，雖然開季連續16局無失分破功，但依舊是先發5局6K、失1分的好投，防禦率從0.00上升至0.53。

沙子宸今天首局投出3上3下，2局上則是三振、安打交錯出現，最後製造滾地球出局，第3、第4局則又投出6上6下，展現絕佳壓制力。

然而5局上沙子宸被羅倫特（Austin St. Laurent）敲出安打後，先用三振抓到出局，但接著戴斯塔（Connor Dykstra）敲出安打又投出保送變成滿壘，最終因高飛犧牲打丟掉1分，最終以三振結束今天工作。

沙子宸今天5局投了72球有51顆好球，6次三振另有1次四壞保送，開季前3場出賽合計12局沒失分的完美表現今天破功，目前4場出賽累計17局、26次三振，K功依舊驚人。

今年在運動家1A打拚的兩位台將表現都很驚人，沙子宸的26次三振是球隊第二高，第一名是林維恩的27次，林維恩昨天因為挨了2轟、5局失3分，防禦率從0.75上升到2.12。