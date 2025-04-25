中職／超猛空中一字馬 樂天女孩Mika曾是世界銅牌國手

樂天桃猿隊在台北大巨蛋主場的第二天，與電影《不可能的任務》聯名主題日，賽前樂天女孩與中華大學競技啦啦隊共同帶來一段結合高難度技巧的華麗開場舞，曾是競技啦啦隊國手的Mika更展現驚人的「空中一字馬」，讓現場球迷驚呼連連。

這段演出由樂天女孩河智媛、穎樂、Dora、丘薆、嘎琳、溫妮、沈珈妤、Mika等人一起參與，Mika在上演多次空拋、空拋翻騰等高難度技巧，也結合《不可能的任務》劇情搭配子彈道具，穎樂、Dora、芷軒等女孩在空中「中彈」倒下，令球迷看了捏把冷汗。

談到表演當下的心情，Mika坦言：「今天上場前其實有一點點緊張，希望自己能表現得很好、飛得很高，另一方面也希望隊友們能夠安心，所以我的緊張是看不出來的！」

Mika也以滿滿正能量鼓勵隊友穎樂和Dora：「不用擔心，一定可以做到的！只要美美的，漂亮的展現出來就好了！」最後成功演繹出「不可能的任務」主題，讓她興奮直呼：「樂天女孩勇於嘗試真的超棒的，我愛大家，愛總監，謝謝球團！」

擁有將近十年競技啦啦隊經驗的Mika，回憶起一路走來的訓練過程，「一開始真的蠻辛苦的，競技啦啦隊其實需要一些體操的展現動作，對我們一般人來說，就是要從肌力跟肌耐力慢慢練起來。」

Mika坦言曾經也怕高、怕摔，但靠著教練的觀念與與隊友間的信任默契，讓她逐漸克服恐懼，「我相信我的隊友一定會把我接住。」

曾代表國家出戰ICU世界啦啦隊錦標賽的Mika，至今難忘穿上國手制服，在美國佛州拿下銅牌的那一刻，「在各國面前展現出訓練好的流程，那真的是我永生難忘的時刻。」

如今轉戰樂天女孩的Mika，依舊保持良好體態。她透露自己的飲食方式屬於有彈性的控制，「沒工作一天大概吃兩餐，工作完會讓自己吃想吃的，但會有熱量分配與卡路里控制。」