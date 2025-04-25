古林睿煬日職初登板網路聲量破萬 熱門關鍵字揭「金孫」震撼教育

台灣棒壇新生代強投古林睿煬本季轉戰日職北海道日本火腿鬥士隊，昨（23）日完成他的日本職棒一軍初登板，古林使用104球投完5.2局，雖讓對手東北樂天金鷲打者吞下5次三振，卻也被敲出9支安打，包括1支造成重傷害的3分砲，最終丟掉7分退場的他，因球隊以3比8落敗，古林睿煬苦澀吞下日職生涯首敗。「台灣金孫」日職一軍首秀吸引全台棒球迷關注，網路聲量單日就突破萬筆，除了給予他震撼一擊的樂天金鷲打者淺村榮斗成為熱門關鍵字，《網路溫度計DailyView》為大家揭露還有誰是古林睿煬初登板的話題人物。

古林睿煬首局被失誤拖累丟3分 用球數破百挨淺村榮斗致命轟退場

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

擁有超過155公里球速的古林睿煬，去年底頂著中華職棒年度MVP光環，以入札方式加盟日職北海道日本火腿鬥士隊，雖受春訓期間身體不適影響無緣開季一軍，古林仍以二軍出賽3場，投15.2局飆出15次三振，防禦率1.72的宰制成績，開季不到1個月就獲得1軍初登板機會。消息4月13日揭露後，全台球迷無不期待23日古林睿煬的日職處女秀，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查「古林睿煬」近兩日（日期：2025/4/23～2025/4/24 12:00）網路聲量，累計達13,026筆，反應球迷聚焦熱度。

從「古林睿煬」單日網路熱門關鍵字可以看出「清宮幸太郎、吉田賢吾、新庄剛志、淺村榮斗」是他初登板的4大話題人物。回顧古林本場比賽過程，首局就狀況不斷讓他連丟3分。

．古林睿煬1局上面對樂天金鷲首棒打者，控球不穩連投4個壞球保送，解決第2棒打者抓下日職第一個出局數。

．古林睿煬被第3棒球星淺村榮斗敲出日職生涯首安。

．面對一、三壘有人危機，古林睿煬讓第4棒洋打者法蘭柯（Maikel Franco）擊出三壘滾地球，能夠雙殺解危的機會卻因火腿隊三壘手清宮幸太郎發生漏接失誤，反讓古林睿煬丟掉日本職棒第1分。

．古林睿煬面對第5棒打者時，首度搭配的捕手吉田賢吾再發生捕逸漏球，讓他面對二、三壘有人危機，最終2位跑者全部回來得分，首局因為隊友守備不穩，他狂投26球痛失3分。

．古林睿煬2到5局表現回穩，期間包括4次奪三振，第6局體力下滑之後再丟1分。

．6局上2出局，古林睿煬在用球數破百被攻佔一、二壘有人時，對決從他手中敲出首安的淺村榮斗，古林投出本場比賽第104球，這顆球速152公里的外角球被一棒咬中，形成飛越右外野大牆的3分全壘打，讓他苦挨日職首轟。

．古林睿煬被敲出震撼一擊之後被換下場休息，結束日本職棒初登板。

首戰吞敗古林睿煬不怪隊友失誤 總教練新庄：繼續留他在一軍出賽

古林睿煬日職處女秀5.2局丟掉7分吞敗，因為受到隊友守備失誤影響，只有5分是他的責失分，賽後防禦率為7.94，對於本場比賽首局就遇到亂流，他在賽後記者會表示，「一局上場時心情比較亢奮，造成壞球比較多、節奏也比較拖，所以不會去怪野手那邊有一些守備瑕疵」，古林坦言，「主要是我沒有比較快進入狀況」。

即便古林睿煬扛起輸球責任，火腿隊總教練新庄剛志還是為三壘手發生失誤向古林說對不起，同時肯定古林這場比賽的表現，他認為「很多大投手的第一次登板都不理想，轉換心情才是關鍵。他今天表情、節奏都不錯」，同時表明「我會繼續安排他留在一軍出賽」。備受總教練期待的古林睿煬，接下來能否繳出好成績，台、日球迷都將繼續關注。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年4月23日至2025年4月24日 12:00。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『古林睿煬』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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