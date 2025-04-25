奧運／爭取MLB放行選手 籌備會主席有意喬2026經典賽成資格賽

美國職棒大聯盟是否放行選手參加2028年洛杉磯奧運還是未知數，奧運籌備會主席瓦瑟曼（Casey Wasserman）透露，與大聯盟、球員工會持續協商中，他也與世界棒壘球總會（WBSC）討論，有意將2026年世界棒球經典賽作為其中一場資格賽，但那勢必要在明年3月前確定大聯盟選手能否參戰奧運。

洛杉磯奧運籌備會已在4月中旬公布，道奇球場將是本屆奧運棒球主場館，使用大聯盟級場館，但是否將有大聯盟級選手獻技，目前還未定案，也是接下來要協商的重點。

瓦瑟曼接受Fastball On SI訪問提到，「我們已與大聯盟、球員工會有過廣泛的討論，大聯盟主席也曾公開討論過這個話題，雖然並不是可以容易解決的問題，但我想雙方都了解這是一次獨特的機會，值得一起努力找出方案，讓大聯盟選手可以參賽。」奧運開幕式訂於7月14日進行，時值大聯盟明星周檔期，延長明星周假期，就被視為計畫之一。

瓦瑟曼本身也是經紀公司Wasserman Media Group的負責人，他表示，「最關鍵的是，前兩位站出來說希望代表國家打奧運的選手是哈波（Bryce Harper）和大谷翔平，而他們都不是我的客戶，選手才是最有聲量的人，如果他們想打，那會對推動這件事帶來最大影響。」

瓦瑟曼也提到，正與WBSC討論是否有可能將2026年經典賽作為奧運資格賽之一，儘管參賽資格的產生須由國際奧會、國際單項協會定奪，但他認為經典賽對選手、球迷來說重要性及關注度都越來越高，也向外界展示了來自全球各地的棒球人才，希望借助一項已經成功的賽事來推動奧運棒球。

報導中提到，若經典賽成為奧運資格賽之一，勢必要在經典賽前確認大聯盟選手能否參與奧運。

經典賽過去舉辦5屆，還不曾作為奧運資格賽，前一次奧運有棒球項目為2020年東京奧運（實為2021年進行），主要的門票爭奪戰為2019年世界12強棒球賽，產生亞太區、美洲區各一支參賽球隊。