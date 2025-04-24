中職／還原牽制次數之爭 後勁有堅持的理由

台鋼雄鷹隊今天在後勁7局失1分的優質先發好投下，以4：1擊敗樂天桃猿隊，3局下後勁丟掉唯一一分前曾與壘審爭執牽制次數，後勁賽後也解釋自己堅持的理由「牽制是我的武器庫之一」。

事件發生在3局下，林政華敲安上壘，後勁面對成晉的打席，先退板牽制1次並且做了1次假動作，接著再次退板牽制，不料此時後勁突然指著一壘審吳家維大聲喊話。

總教練洪一中也趕緊上來了解狀況，並制止事態擴大，比賽短暫中斷後，後勁還是成功解決成晉，但接著被陳晨威、廖健富敲出安打，丟掉全場第1分。

洪總賽後解釋，裁判認為已經3次牽制，但後勁第2次的動作還沒踩到投手板，「他是說有跨過去，我說哪一條規定你給我看。」洪總也認為後勁有受到影響，才會被陳晨威敲安後又一直牽制。

後勁則表示，自己那個動作還沒踩到投手板，「那是假牽制，我先前有問過，沒有投出去應該不算1次，如果3次對方就知道，有可能提前起跑。」

中職規定投手在同一打席最多退板3次，若退板牽制第4次（含以上）跑者沒出局，就是投手犯規，後勁也希望後續可以將規則再釐清一些，「我不希望因此少了一項武器」。

至於後續被連續安打掉分，後勁認為自己沒有受到影響，而是兩顆卡特球沒執行好「應該要側向移動，但變成往下跑」，雖然此戰被敲安打較多，自己也不滿意，但對方擊球的品質沒那麼好，也謝謝隊友守備幫忙，「整體來說是開心的」。