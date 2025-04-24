快訊

宜蘭地檢署偵辦罷綠連署案 晚間2名國民黨員各3萬元交保

「普亭住手！」俄國飛彈猛擊基輔 川普怒發文：時機非常糟糕

美股開盤走勢不一！市場關注美中貿易戰、企業財報 標普微幅開高

中職／還原牽制次數之爭 後勁有堅持的理由

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊先發投手後勁（右）與一壘審因退板次數認定不同發生爭議，總教練洪一中（右二）也上場了解。記者蘇健忠／攝影
台鋼雄鷹隊先發投手後勁（右）與一壘審因退板次數認定不同發生爭議，總教練洪一中（右二）也上場了解。記者蘇健忠／攝影

台鋼雄鷹隊今天在後勁7局失1分的優質先發好投下，以4：1擊敗樂天桃猿隊，3局下後勁丟掉唯一一分前曾與壘審爭執牽制次數，後勁賽後也解釋自己堅持的理由「牽制是我的武器庫之一」。

事件發生在3局下，林政華敲安上壘，後勁面對成晉的打席，先退板牽制1次並且做了1次假動作，接著再次退板牽制，不料此時後勁突然指著一壘審吳家維大聲喊話。

總教練洪一中也趕緊上來了解狀況，並制止事態擴大，比賽短暫中斷後，後勁還是成功解決成晉，但接著被陳晨威、廖健富敲出安打，丟掉全場第1分。

洪總賽後解釋，裁判認為已經3次牽制，但後勁第2次的動作還沒踩到投手板，「他是說有跨過去，我說哪一條規定你給我看。」洪總也認為後勁有受到影響，才會被陳晨威敲安後又一直牽制。

後勁則表示，自己那個動作還沒踩到投手板，「那是假牽制，我先前有問過，沒有投出去應該不算1次，如果3次對方就知道，有可能提前起跑。」

中職規定投手在同一打席最多退板3次，若退板牽制第4次（含以上）跑者沒出局，就是投手犯規，後勁也希望後續可以將規則再釐清一些，「我不希望因此少了一項武器」。

至於後續被連續安打掉分，後勁認為自己沒有受到影響，而是兩顆卡特球沒執行好「應該要側向移動，但變成往下跑」，雖然此戰被敲安打較多，自己也不滿意，但對方擊球的品質沒那麼好，也謝謝隊友守備幫忙，「整體來說是開心的」。

後勁 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／雄鷹追分相挺 後勁跨季9連勝、17場先發不敗

中職／起爭議！後勁與壘審吵退板次數 洪總衝上場捍衛

中職／林子豪、林靖凱傷癒回歸 雙林成統一內野攻守巨木

中職／威能帝3連勝領頭 桃猿獵鷹力爭上游

相關新聞

中職／起爭議！後勁與壘審吵退板次數 洪總衝上場捍衛

今天在台北大巨蛋的樂天桃猿與台鋼雄鷹隊之戰，3局下曾一度出現「起爭議」，先發投手後勁與一壘審吳家維對退板次數認定有落差，...

中職／還原牽制次數之爭 後勁有堅持的理由

台鋼雄鷹隊今天在後勁7局失1分的優質先發好投下，以4：1擊敗樂天桃猿隊，3局下後勁丟掉唯一一分前曾與壘審爭執牽制次數，後...

中職／雄鷹追分相挺 後勁跨季9連勝、17場先發不敗

台鋼雄鷹隊「不敗」後勁延續他的神奇魔力，今晚面對樂天桃猿隊先發7局僅失1分，跨季連12場投出優質先發，而打線也在6局追平...

日職／古林睿煬初登板吸關注 曾豪駒以台灣球迷心態觀戰

古林睿煬真的是「台灣金孫」，昨天在加盟日本職棒火腿隊後的一軍初登板，就連在台灣的中職球員也十分關心，中華隊總教練曾豪駒給...

日職／古林睿煬初登板 澤村賞名投給好評：直球是最大魅力

「台灣金孫」古林睿煬的日本職棒初登板雖然以敗投作收，但觀看投球內容，曾三度奪得澤村賞的日本名投齋藤雅樹給予好評，也點出古...

日職／吉田賢吾自責打亂古林睿煬節奏 新庄剛志讚：配球不錯

日本職棒火腿隊「台灣金孫」古林睿煬昨天迎來一軍初登板，主投5.2局失7分（5分責失），同齡捕手吉田賢吾賽後相當自責，不過監督新庄剛志對吉田的表現給予肯定。 本場不只是古林一軍初登板，也是吉田職業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。