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中職／紀慶然觸擊不成敲超前安 洪總嚴詞：需要特點

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊紀慶然（右）擊出超前分，球迷大喊他的名字時，害羞地拿東西遮擋，比1回應。記者蘇健忠／攝影
台鋼雄鷹隊紀慶然（右）擊出超前分，球迷大喊他的名字時，害羞地拿東西遮擋，比1回應。記者蘇健忠／攝影

台鋼雄鷹隊今天以4：1擊敗樂天桃猿隊，紀慶然在7局上敲回超前分，然而總教練洪一中指出前面的短打失敗問題，接下來要提醒打擊教練「選手不是只有特打，還要特點」。

雄鷹今天面對0：1落後，6局上王柏融先以二壘打敲回追平分，7局上無人出局、一二壘有人，紀慶然兩度執行短打都點成界外球，只能放手一搏，結果敲出超前安打。

對於紀慶然那支超前安打，洪一中嚴格表示：「年經球員，一年打不到2支全壘打，連短打都沒辦法，好的球隊助攻、推進一定要做好，基本功的東西，當然很幸運是安打，但雙殺怎麼辦？該做好的東西還是要做好，這個會再叮嚀。」

9局上紀慶然也是在無人出局、一二壘有人時短打，但沒點到球，因隊友雙盜壘成功，才又以高飛犧牲打敲回1分。

台鋼雄鷹隊紀慶然（右）擊出超前分。記者蘇健忠／攝影
台鋼雄鷹隊紀慶然（右）擊出超前分。記者蘇健忠／攝影

樂天桃猿 紀慶然

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