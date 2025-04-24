中職／紀慶然觸擊不成敲超前安 洪總嚴詞：需要特點

台鋼雄鷹隊今天以4：1擊敗樂天桃猿隊，紀慶然在7局上敲回超前分，然而總教練洪一中指出前面的短打失敗問題，接下來要提醒打擊教練「選手不是只有特打，還要特點」。

雄鷹今天面對0：1落後，6局上王柏融先以二壘打敲回追平分，7局上無人出局、一二壘有人，紀慶然兩度執行短打都點成界外球，只能放手一搏，結果敲出超前安打。

對於紀慶然那支超前安打，洪一中嚴格表示：「年經球員，一年打不到2支全壘打，連短打都沒辦法，好的球隊助攻、推進一定要做好，基本功的東西，當然很幸運是安打，但雙殺怎麼辦？該做好的東西還是要做好，這個會再叮嚀。」