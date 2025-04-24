快訊

宜蘭地檢署偵辦罷綠連署案 晚間2名國民黨員各3萬元交保

「普亭住手！」俄國飛彈猛擊基輔 川普怒發文：時機非常糟糕

美股開盤走勢不一！市場關注美中貿易戰、企業財報 標普微幅開高

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／雄鷹追分相挺 後勁跨季9連勝、17場先發不敗

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊先發投手後勁。記者蘇健忠／攝影
台鋼雄鷹隊先發投手後勁。記者蘇健忠／攝影

台鋼雄鷹隊「不敗」後勁延續他的神奇魔力，今晚面對樂天桃猿隊先發7局僅失1分，跨季連12場投出優質先發，而打線也在6局追平、7局超前，最終以4：1拿下勝利，讓後勁取得本季第2勝，跨季9連勝、連17場先發不敗。

後勁今天前3局都被敲出安打，第3局更是在與一壘審爭執退板次數後，被連敲2安，因而丟掉1分，全場被敲9支安打，不過隊友2次雙殺幫忙，加上陳晨威的跑壘瑕疵在3局下也多送一個出局數，避免大量失分，另有4次三振沒有四壞保送。

前5局被黃子鵬封鎖的雄鷹打線在6局上突破，曾子祐先敲出安打並在2出局後站上二壘，王柏融的二壘安打追平比數；7局上王志煊接手後，先投出觸身球，藍寅倫犧牲觸擊造成失誤，無人出局、一二壘有人下，紀慶然敲安打回超前分，曾子祐高飛犧牲打追加保險。

9局上曾昱磬敲安、藍寅倫保送，紀慶然短打沒點到球但雄鷹雙盜壘成功，紀慶然改以高飛犧牲打建功，追加1分打點。

猿隊打線也有亮點，開季前12場出賽、28打數僅敲出1支安打的廖健富，今晚以3安猛打賞甩脫低潮，也敲回全隊第1分打點，只不過也成為唯一一分；先發投手黃子鵬則是6局失1分的優質先發，但最終無關勝敗。

樂天桃猿隊廖健富。記者蘇健忠／攝影
樂天桃猿隊廖健富。記者蘇健忠／攝影

後勁 紀慶然

延伸閱讀

中職／後勁6局無失分奪首勝9K寫新高 雄鷹飛上第四名

中職／再見失誤龍隊跑回2分逆轉勝 雙500安達陣夜

中職／摸透艾速特是易怒型投手 張育成：盡量攻破讓他有情緒

中職／新莊王者！悍將主場4連勝 力亞士6局好投奪首勝

相關新聞

中職／起爭議！後勁與壘審吵退板次數 洪總衝上場捍衛

今天在台北大巨蛋的樂天桃猿與台鋼雄鷹隊之戰，3局下曾一度出現「起爭議」，先發投手後勁與一壘審吳家維對退板次數認定有落差，...

中職／還原牽制次數之爭 後勁有堅持的理由

台鋼雄鷹隊今天在後勁7局失1分的優質先發好投下，以4：1擊敗樂天桃猿隊，3局下後勁丟掉唯一一分前曾與壘審爭執牽制次數，後...

中職／雄鷹追分相挺 後勁跨季9連勝、17場先發不敗

台鋼雄鷹隊「不敗」後勁延續他的神奇魔力，今晚面對樂天桃猿隊先發7局僅失1分，跨季連12場投出優質先發，而打線也在6局追平...

日職／古林睿煬初登板吸關注 曾豪駒以台灣球迷心態觀戰

古林睿煬真的是「台灣金孫」，昨天在加盟日本職棒火腿隊後的一軍初登板，就連在台灣的中職球員也十分關心，中華隊總教練曾豪駒給...

日職／古林睿煬初登板 澤村賞名投給好評：直球是最大魅力

「台灣金孫」古林睿煬的日本職棒初登板雖然以敗投作收，但觀看投球內容，曾三度奪得澤村賞的日本名投齋藤雅樹給予好評，也點出古...

日職／吉田賢吾自責打亂古林睿煬節奏 新庄剛志讚：配球不錯

日本職棒火腿隊「台灣金孫」古林睿煬昨天迎來一軍初登板，主投5.2局失7分（5分責失），同齡捕手吉田賢吾賽後相當自責，不過監督新庄剛志對吉田的表現給予肯定。 本場不只是古林一軍初登板，也是吉田職業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。