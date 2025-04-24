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中職／雄鷹追分相挺 後勁跨季9連勝、17場先發不敗
台鋼雄鷹隊「不敗」後勁延續他的神奇魔力，今晚面對樂天桃猿隊先發7局僅失1分，跨季連12場投出優質先發，而打線也在6局追平、7局超前，最終以4：1拿下勝利，讓後勁取得本季第2勝，跨季9連勝、連17場先發不敗。
後勁今天前3局都被敲出安打，第3局更是在與一壘審爭執退板次數後，被連敲2安，因而丟掉1分，全場被敲9支安打，不過隊友2次雙殺幫忙，加上陳晨威的跑壘瑕疵在3局下也多送一個出局數，避免大量失分，另有4次三振沒有四壞保送。
前5局被黃子鵬封鎖的雄鷹打線在6局上突破，曾子祐先敲出安打並在2出局後站上二壘，王柏融的二壘安打追平比數；7局上王志煊接手後，先投出觸身球，藍寅倫犧牲觸擊造成失誤，無人出局、一二壘有人下，紀慶然敲安打回超前分，曾子祐高飛犧牲打追加保險。
9局上曾昱磬敲安、藍寅倫保送，紀慶然短打沒點到球但雄鷹雙盜壘成功，紀慶然改以高飛犧牲打建功，追加1分打點。
猿隊打線也有亮點，開季前12場出賽、28打數僅敲出1支安打的廖健富，今晚以3安猛打賞甩脫低潮，也敲回全隊第1分打點，只不過也成為唯一一分；先發投手黃子鵬則是6局失1分的優質先發，但最終無關勝敗。
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