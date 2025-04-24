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中職／起爭議！後勁與壘審吵退板次數 洪總衝上場捍衛

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊先發投手後勁（右）與一壘審因退板次數認定不同發生爭議，總教練洪一中（右二）也上場了解。記者蘇健忠／攝影
台鋼雄鷹隊先發投手後勁（右）與一壘審因退板次數認定不同發生爭議，總教練洪一中（右二）也上場了解。記者蘇健忠／攝影

今天在台北大巨蛋的樂天桃猿與台鋼雄鷹隊之戰，3局下曾一度出現「起爭議」，先發投手後勁與一壘審吳家維對退板次數認定有落差，台鋼雄鷹隊總教練洪一中立刻衝上場為球員溝通，同時也避免衝突擴大。

3局下猿隊林政華敲安上壘，後勁十分顧忌，在面對成晉時先退板牽制1次並且做了1次假動作，接著再次退板牽制，不料此時後勁突然指著一壘審大聲喊話，原因是對次數認定不同。

吳家維認定為退板3次，不過後勁認為自己首次牽制後的假動作沒有踩到投手板，不能算在退板次數內，洪總、翻譯都上來了解後也開始爭取，也避免後勁直接與裁判發生衝突。

中職去年開始實施規定，投手在同一打席最多退板3次，若退板牽制第4次（含以上）跑者沒出局，就是投手犯規，跑者前進一個壘包。

而經過這段小插曲，後勁還是成功解決成晉，但接著被陳晨威、廖健富敲出安打，丟掉全場第1分，隨後讓林子偉敲出左外野飛球出局，然而二壘上的陳晨威已經跑離壘包，外野手回傳完成雙殺，讓後勁下莊。

台鋼雄鷹隊先發投手後勁（右）與一壘審因退板次數認定不同發生爭議，總教練洪一中（左二）也上場了解。記者蘇健忠／攝影
台鋼雄鷹隊先發投手後勁（右）與一壘審因退板次數認定不同發生爭議，總教練洪一中（左二）也上場了解。記者蘇健忠／攝影

後勁 成晉 樂天桃猿

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