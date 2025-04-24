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中職／洪總、路易士都來找 王博玄在中華隊學會溝通

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊王博玄（左）與打擊教練路易士（右）討論。記者蘇志畬／攝影
台鋼雄鷹隊王博玄（左）與打擊教練路易士（右）討論。記者蘇志畬／攝影

台鋼雄鷹隊王博玄今天賽前接連接受總教練洪一中、打擊教練路易士的指導，希望他記得好的打擊內容、延續下去，季前中華隊國手經驗對王博玄最大收穫就是，懂得怎麼跟教練「討論」。

王博玄開季曾經歷32打數3安打的低潮，打擊率最低掉到1成11，不過4月13日開始的連6場敲安，讓他打擊率回升到2成以上，王博玄表示，因為官辦熱身賽打得不錯，開季不順之後，自己的心態跟著急，導致擊球策略不夠明確，「今年是先發角色，想要盡快貢獻」。

後來能夠修正回來，王博玄表示，主要是針對問題去思考，把自己擅長、好的地方帶到球場上，上周確實打得不錯，但低潮的時候打擊狀況也不是不好，但自己容易被結果影響，「今天洪總跟打擊教練也是跟我說，要延續好的內容，以及對決投手的方式」。

今年季前參加經典賽資格賽，敲出全中華隊最多的8支安打，而王博玄認為，最大收穫是場下的互動，「在中華隊抱持著開放的心態，大家也都是這樣的方式交流，回來之後自己比較放得開，去跟教練、學長溝通」。

王博玄坦言，自己去年球季比較多自己去摸索，害怕打擾其他人不敢主動請益，對教練的指示也是單方面吸收，「但現在比較敢去討論，才知道教練其實都很開放，每個人適合的方式不同，要跟他們分享感受，才能找到適合自己的方式。」

中華隊 王博玄

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