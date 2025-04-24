中職／生涯第四棒打擊率破5成 林智平：棒次只是數字

樂天桃猿隊主砲林泓育近期因腰部不適缺陣，昨天林智平扛起先發第四棒，是個人生涯第二次，而他加上後段替補打第四棒的成績是22打數12安打、打擊率5成45的高標，今天繼續扛起第四棒。

猿隊林立、林泓育先後掛傷兵，對於林泓育的傷勢情況能否在明天歸隊？猿隊總教練古久保健二表示：「比較微妙一點，在他不在的時候，會由智平擔任第四棒。」

林智平在2023年10月23日首次先發第四棒，當時4打數3安打，昨天第二次扛四棒則是4打數2安打，不過林智平表示，棒次對自己來說只是個數字，「還是要看前面狀況去攻擊，該做的作戰、推進還是要做，自己也還有很多要學習的。」

林立、林泓育雖然無法出賽，但賽前練習都還是在場上，也會幫忙拋球等，林智平也說：「阿立、小胖對我們來說是很重要選手，他們也沒有閒置，協助學弟調整，希望他們快點回來，比賽會更順利。」

猿隊昨天在新打線安排下依舊打回6分，古久保健二認為目前談這個還太早，畢竟只是第一場，不過昨天在壘上有人時的推進做得很好，「每個人都有做好工作，滿加分的。」