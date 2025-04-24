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日職／古林睿煬初登板吸關注 曾豪駒以台灣球迷心態觀戰

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
古林睿煬日職一軍初登板。統一獅隊提供
古林睿煬日職一軍初登板。統一獅隊提供

古林睿煬真的是「台灣金孫」，昨天在加盟日本職棒火腿隊後的一軍初登板，就連在台灣的中職球員也十分關心，中華隊總教練曾豪駒給出的答案很單純「因為他是代表台灣」。

昨天在台北大巨蛋的樂天桃猿與台鋼雄鷹隊之戰，賽前兩隊球員、教練都在關心「古林投得怎麼樣？」作為猿隊首席教練的曾豪駒也在比賽開打前觀看古林睿煬的投球，即使過去是對手的猿隊球員也都在關注。

雖然已經正式接任2026年經典賽中華隊教練職務，但曾豪駒表示，昨天看古林睿煬投球「是以一個台灣球迷的心態去看」。

古林睿煬首局就遇到丟到3分的狀況，最終則是5.2局失7分（5分責失）的成績，曾豪駒指出，古林睿煬看起來是有些緊繃，「畢竟是踏出夢想的第一步，我只有看前幾局，還不錯，但不到他最好的狀態」。

曾豪駒分析，昨天古林睿煬投球的好壞球明顯、節奏也沒過去明快，「又是面對日職打者的狀況，對方纏鬥很好，期待他下一場會有更好的表現」。

雄鷹總教練洪一中昨天也透過媒體關注古林睿煬投球狀況，今天對於古林的首場表現，洪總認為才第一場登板，不需太早評價，「他也需要適應日職打者，日職打者的習性跟台灣還是不太一樣」。

古林睿煬 日職 曾豪駒

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