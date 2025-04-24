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中職／林智平扛桃猿第4棒 教頭盼廖健富想法乾脆一點

中央社／ 台北24日電
林智平。報系資料照
林智平。報系資料照

中職樂天桃猿近期傷了林立、林泓育，林智平今天續扛第4棒，至於開季以來狀況不佳的廖健富，桃猿總教練古久保健二表示，廖健富的狀況主要是心理部分，希望他想法乾脆一點。

目前打擊率、打點、盜壘成功都暫居聯盟第1名的林立，在19日因為左腳受傷下二軍，林泓育則是腰部不適也無法出賽，不過留在一軍觀察。桃猿近期主力打者受傷，昨天由林智平扛下第4棒、敲出2支安打。

桃猿隊今天繼續在台北大巨蛋與台鋼雄鷹隊交手，仍由林智平打第4棒，針對目前的陣容，總教練古久保健二賽前表示，「昨天只有1場比賽，還沒有很多樣本，不過昨天壘上有人推進做得不錯，不論是二壘、三壘有人，都有確實推進，每個人都可以把自己工作做好，對球隊是很大幫助。」

廖健富目前打擊率是不到1成的0.036，已7場沒有安打，對於他的狀況，古久保健二指出，「現在狀況目前還不太好，身體應該大致上差不多了，但心理部分還要調整一下，跟去年有類似狀況，開季後狀況不好，有跟他講說，不會比現在還要再差了，就是全壘打或是三振這2個選項而已，想法乾脆一點。」

至於手指受傷的林承飛目前尚未在二軍出賽，古久保健二提到，「目前他還是傷兵，今天才開始打LongTee，還沒有比賽，就先按照課表進行。」

頂替傷兵扛第4棒 林智平：不管哪棒都會有壓力

中職樂天桃猿40歲老將林智平昨天生涯第2次先發扛下第4棒，他今天表示，雖然一定會有責任感與壓力，但不管打哪一棒都要看當下情況去作戰、推進，也盼林立等傷兵盡快回歸。

由於桃猿隊主力球員林立、林泓育受傷，昨天與台鋼雄鷹隊交手的賽事，林智平先發打第4棒，4打數敲出2支安打，今天續扛第4棒。在昨天之前，林智平生涯只有在2023年先發打過1次第4棒。

談到昨天生涯第2度先發第4棒，林智平今天表示，「當然有責任感，每一個打席都要看狀況怎麼去攻擊。」不過他也認為，第4棒只是一個數字，「當下情況怎麼去作戰、推進，這是每一棒都要做的事情，還有很多東西要去學習，每一棒都會有壓力。」

林智平也提到，雖然林泓育、林立受傷了，但他們練習時間都沒閒著，還是會幫助學弟，「希望他們快點回來，可以讓比賽更順利。」

林智平現在也是桃猿陣中的老大哥，他表示，會與學弟探討每一次攻擊、守備，怎麼讓過程更順利，也希望幫助學弟可以更快進入比賽狀況。

雖然身為40歲的老大哥，但林智平笑說：「都是我跟學弟們開玩笑，因為我平常比較嚴肅。」他透露，透過比較輕鬆、甚至開玩笑的方式給學弟們建議，這樣的效果也比較好。

古久保健二 廖健富 樂天桃猿

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