世壯運倒數23天 新北啟動競賽場地總檢查

2025年雙北世壯運倒數23天，新北市有21處、桃園6處競賽場地，市府從昨起至5月13日將進行23次競賽場地總檢查。副秘書長龔雅雯今至蘆洲國民運動中心檢查手球競賽場，並強調賽會期間有多項好康，包含免費參觀博物館、美術館、搭乘觀光公車游水金九等。

龔雅雯說，新北市有21處競賽場地，包含板橋、新莊、新店、三重、中和、樹林、蘆洲、淡水、金山與貢寮等10個行政區，從去年起，市府陸續針對食安與旅宿加強稽查，其中食安稽查達609家次，旅宿稽查也有602家次，提供所有參與者安心的參賽環境。

裁判長謝慶龍說，透過今天的場地總檢查，再次確認場地符合競賽規範，相信賽會期間所有選手都能在這裡留下很好的參賽體驗。

體育局補充，從4月23日至5月13日由府層級團隊進行23場次競賽場地總檢查，分別在新北市21處及桃園6處，檢視賽務、維安、道安、食安、住安等面向，今早總檢查場地蘆洲國民運動中心是手球場地，參賽選手包含曾參加2014仁川亞運的王政憲、邱奕帆及2002釜山亞運中華手球代表隊譚崇聖，進場觀賽還可領取專屬應援小物，與總價值超過百萬的新北幣。