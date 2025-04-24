世壯運倒數23天 新北啟動競賽場地總檢查
2025年雙北世壯運倒數23天，新北市有21處、桃園6處競賽場地，市府從昨起至5月13日將進行23次競賽場地總檢查。副秘書長龔雅雯今至蘆洲國民運動中心檢查手球競賽場，並強調賽會期間有多項好康，包含免費參觀博物館、美術館、搭乘觀光公車游水金九等。
龔雅雯說，新北市有21處競賽場地，包含板橋、新莊、新店、三重、中和、樹林、蘆洲、淡水、金山與貢寮等10個行政區，從去年起，市府陸續針對食安與旅宿加強稽查，其中食安稽查達609家次，旅宿稽查也有602家次，提供所有參與者安心的參賽環境。
裁判長謝慶龍說，透過今天的場地總檢查，再次確認場地符合競賽規範，相信賽會期間所有選手都能在這裡留下很好的參賽體驗。
體育局補充，從4月23日至5月13日由府層級團隊進行23場次競賽場地總檢查，分別在新北市21處及桃園6處，檢視賽務、維安、道安、食安、住安等面向，今早總檢查場地蘆洲國民運動中心是手球場地，參賽選手包含曾參加2014仁川亞運的王政憲、邱奕帆及2002釜山亞運中華手球代表隊譚崇聖，進場觀賽還可領取專屬應援小物，與總價值超過百萬的新北幣。
此外，賽會期間新北市府推出多項好康，選手憑大會證件可免費使用新北市所屬運動場館的體適能中心及泳池、免費參觀新北市博物館、美術館及林家花園、3個月免費搭觀光公車遊水金九、騎乘深澳鐵道自行車；另外提供120種遊程，且在身障比賽場地，板橋體育場及新莊體育館，組成「1對1服務團隊」。
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