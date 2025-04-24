中職／桃猿超萌聯名愛心小熊 彩虹派對主題日5月登場

樂天桃猿棒球隊將於5月3日（六）、5月4日（日）攜手紅遍全球的 Care Bears™愛心小熊聯名推出「Care Bears™彩虹派對」主題日，球員及樂天女孩都將換上限定球衣，超萌現身。

Care Bears™愛心小熊的Cheer Bear跟Grumpy Bear，將親臨樂天桃園棒球場與10號隊友進行互動。此外，樂天桃園棒球場也將化身夢幻樂園，球場各處將會驚喜出沒超療癒的Care Bears™愛心小熊，準備好隨時被可愛爆擊了嗎？

本次「Care Bears™彩虹派對」主題日，將推出Rakuten Monkeys樂天桃猿 × Care Bears™愛心小熊聯名系列商品，Care Bears™愛心小熊將與樂天桃猿吉祥物「猿氣小子」與「大聖」夢幻聯動推出系列商品。

此外更有Care Bears™愛心小熊限定法批、主題日球衣、T-shirt及生活小物，球場商店，樂天商城和百貨專櫃將同步開賣，更多詳細資訊將陸續公布，請持續追蹤樂天桃猿社群平台。

歡迎各位粉絲帶上自己的珍藏的Care Bear™ 愛心小熊踏進球場一起同樂，主題日預售票可在ibon網路售票系統（https://reurl.cc/8DGDlR）以及7-ELEVEN超商機台購買，預售票銷售時間至比賽當日11:00為止。如預售票尚未售完，當天也可至現場售票窗口購票，現場僅販售當日賽事門票，進場與現場售票時間為15:00、開賽時間17:05。