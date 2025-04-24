日職／古林睿煬初登板 澤村賞名投給好評：直球是最大魅力
「台灣金孫」古林睿煬的日本職棒初登板雖然以敗投作收，但觀看投球內容，曾三度奪得澤村賞的日本名投齋藤雅樹給予好評，也點出古林睿煬的直球威力是最大魅力。
加入日職火腿隊的古林睿煬昨天初登板，面對樂天金鷲隊的第1打席就是連續4顆超過150公里的速球，然而邊角的球路不受青睞下，以四壞球開局，加上後續隊友失誤、捕逸等因素，第1局就丟掉3分，第6局又挨了淺村榮斗1發三分砲，最終留下5.2局失7分（5責失）的成績。
而富士電視台的棒球節目「職業棒球新聞2025」也關注古林睿煬的這場比賽，曾拿下盜壘王的高木豐就指出，感覺古林首次在日本先發可能有些緊張，「首局面對首名打者投出四壞球的場面，如果有一球能判為好球就好了，那方面有點不走運。」
齋藤雅樹也指出，首次先發一定會帶著緊張感，而首打席如果有好球出現，感覺會完全不同，另外前安打王坂口智隆也補充「有一些很接近邊線的球」。
對於古林的未來發展，齋藤雅樹就給予肯定：「今天稍微有點想投到好球帶邊角，但他直球的威力是他最大的魅力。中間投出的曲球也非常好，感覺能投出有速差的球路。」高木豐也評價說：「球種豐富，而且很有膽識。」
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