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日職／吉田賢吾自責打亂古林睿煬節奏 新庄剛志讚：配球不錯

聯合新聞網／ 綜合報導
古林睿煬。 圖／統一獅隊提供
古林睿煬。 圖／統一獅隊提供

日本職棒火腿隊「台灣金孫」古林睿煬昨天迎來一軍初登板，主投5.2局失7分（5分責失），同齡捕手吉田賢吾賽後相當自責，不過監督新庄剛志對吉田的表現給予肯定。

本場不只是古林一軍初登板，也是吉田職業生涯首次先發蹲捕，他首局就發生離譜補逸，古林失掉3分才結束此局。打擊部分，吉田在第7局夯出右外野方向全壘打，這是他本季第3轟。

吉田賽後受訪時自責表示，「我打亂了古林的節奏，如果能在他狀態好時順利進行下去就好了，前段浪費太多球數，這點我要反省。」對於轟出全壘打，吉田說，「打擊怎樣都不重要，這場比賽輸了。」

新庄監督則在受訪時稱讚吉田的全壘打，「還以為是落合（落合博滿）。」蹲捕方面，新庄也給予肯定，「配球不錯，低球也接得很好，氣勢不一樣所以想讓他試看看。我覺得丟第4分之前，他們搭檔得很好。」

古林睿煬 新庄剛志 日本火腿 日職

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