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經典賽／曾豪駒續掌中華隊兵符 情蒐團隊預計5月定案

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
曾豪駒確定接下世界棒球經典賽中華隊總教練重任。記者蘇志畬／攝影
曾豪駒確定接下世界棒球經典賽中華隊總教練重任。記者蘇志畬／攝影

「龍貓」曾豪駒確定接下二○二六年世界棒球經典賽（ＷＢＣ）中華隊總教練，連續三場大賽承擔重責，這次更要面對包含大聯盟球星的堅實高牆，情蒐團隊預計五月定案，交流賽也有與外隊交手的機會。

中華職棒、中華棒球協會昨天召開經典賽選訓會議，只花廿分鐘就通過由曾豪駒接任教頭，他表示，感謝球團、選訓委員的支持，至於教練團名單接下來也會一一思考、溝通。

曾豪駒帶領中華隊拿下世界十二強棒球賽冠軍、經典賽資格賽門票，明年再戰經典賽，曾豪駒強調，跟世界強敵對戰，對中華隊是好事，「每次對戰都是一場挑戰，希望經過這次挑戰，更拉近彼此距離。」

曾豪駒是中華職棒樂天桃猿隊一軍首席教練，旅外球員觀察將交由情蒐團隊負責，聯盟表示，五月初會公布人選，除已有的統籌教練陳瑞昌及六名情蒐人員，預計還會增加二到三位新面孔，每個月與總教練匯報一次，最終會擴增到廿人左右。

相較前兩次大賽，中華隊這次優勢是不需分為兩批球員，旅美四十人名單球員也能加入，還有混血球員費爾柴德卡洛爾，這兩位美國職棒大聯盟好手在資格認定上也可以作為中華隊戰力，曾豪駒表示，所有的旅外球員都是觀察對象。

中華隊集訓時間訂在明年一月初，曾豪駒透露，期間暫定兩個月，集訓期間的重點是掌握選手的狀態、每個階段，可以預期強度。

為備戰經典賽，日本隊將於十一月十五、十六日在東京巨蛋與南韓隊進行強化試合，中華隊預計明年初安排交流賽；據了解，因為十二強賽效應，國外職棒不止一隊詢問與中華隊交手的可能性，但因雙方都有考量因素，目前還在聯繫階段。

卡洛爾 教練 曾豪駒 樂天桃猿 經典賽 費爾柴德

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