日職／古林睿煬首秀 受震撼教育吞敗

戴上繡著「金孫」手套、穿上火腿隊球衣，古林睿煬在主場迎接日本職棒生涯初登板，然而第六局遭到淺村榮斗的三分砲狙擊，留下五點二局失七分（五分責失）成績，而球隊最終以三比八敗給樂天金鷲隊，吞個人首敗作收。

古林睿煬在比賽中受訪時表示，自己是帶著一股特別的心情站上投手丘，但「針對今天的投球要好好面對，重新檢視需要修正的地方。」

帶著中職年度ＭＶＰ光環，古林睿煬在日職第一次站上投手丘就是先發，首局就狀況連連，出現三壘手清宮幸太郎失誤、錯過雙殺，捕手吉田賢吾兩好球後的捕逸，導致丟掉三分其中僅一分責失。

回穩後的古林睿煬，在二局上面對堀內謙伍投出日職生涯首Ｋ，三局上更投出三上三下，第四、第五局都度過危機，然而第六局兩出局、一壘有人後，被連敲三安，鈴木大地代打敲安先掉一分，再被淺村榮斗轟出右外野的三分砲。

古林睿煬投五點二局退場，投一○四球，最快球速一五三公里，被敲九支安打包含一轟，丟掉七分有五分責失，防禦率七點九四，另有五次三振、三次四壞保送。