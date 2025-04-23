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中職／黃恩賜再見暴投兄弟吞敗 林岱安0安MVP史上第12人
中信兄弟隊今天從領先、落後到追平，然而延長賽10局下黃恩賜在三壘有人時發生要命暴投，讓代打的胡金龍不用揮棒就等到下班，統一獅隊以3：2獲勝，捕手林岱安全場0安打但2次盜壘阻殺、1次牽制出局的守備，讓他獲選單場MVP。
兄弟今天2局上就靠王威晨的安打得分，不過4局下陳鏞基的適時安打追平比數，潘傑楷雖敲出雙殺但也打回1分；8局上陳俊秀在滿壘時代打選到保送，讓兄弟追平比數。
進入延長賽10局上兄弟沒能得分，10局下黃恩賜登板後雖然靠著三振、飛球出局抓到2個出局數，但突破僵局制在二壘的林靖凱也趁機跑上三壘，此時胡金龍代打，1好2壞後黃恩賜發生暴投，讓獅隊兵不血刃結束比賽。
林岱安的守備幫助獅隊化解不少失分危機，1局上就抓到林書逸的盜壘，3局上抓到想要盜壘的宋晟睿，面對林書逸點出的捕手上方高飛球也迅速反應完成接殺，5局上更是在一、三壘有人時，更是在三振林書逸後快傳三壘，讓離壘過遠的宋晟睿牽制出局。
林岱安成為中職史上第12位單場0安打但依舊能獲選MVP的打者，獅隊隊史則是第5人，若加上0打點、0得分則是中職史上第3人。
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