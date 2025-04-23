中職／悍將被吉力吉撈猛打吞新莊第2敗 還傷2投手

富邦悍將隊今天賠了夫人又折兵，不僅以1：6敗給味全龍隊，吞下本季在新莊主場的第2敗，先發投手銳歐、中繼投手林旺熙都傳出傷勢。

銳歐今天先發投了4局，被敲4支安打，其中3支集中在4局上，因為吉力吉撈．鞏冠的二壘打丟掉2分，不料5局上登板熱身時，突然示意身體不適，只能緊急退場休息，由廖任磊接手，球團後續表示「銳歐左手肘緊繃，先行退場治療」。

林旺熙則是在第8局登板，一上場連投2個壞球後喊出暫停，悍將緊急再換上李吳永勤，球團表示，林旺熙因為感到古肩不適，謹慎起見先行退場觀察。

龍隊在5局上追加2分，7局上又是吉力吉撈．鞏冠在二、三壘有人時敲出二壘安打，個人單場3安打、4分打點，獲選單場MVP。

而龍隊先發投手鋼龍6局有4局被攻佔得點圈，被敲7支安打，但就是能夠力保不失，投了97球，有2次三振，沒有四壞保送。