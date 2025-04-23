中職／威能帝3連勝領頭 桃猿獵鷹力爭上游

樂天桃猿隊今天在台北大巨蛋當主人，洋投威能帝繳7局無失分先發好投，打線也敲出10支安打，終場就以6：0擊敗台鋼雄鷹隊、終止3連敗，與雄鷹之間也無勝差，有機會從倒數第二翻身向上。

猿隊在1局下就由陳晨威敲安開啟攻勢，並靠暴投、滾地球推進上三壘，林子偉高飛犧牲打先馳得點；2局下張閔勛觸身球上壘後，馬傑森敲出滾地球造成二壘手失誤，獲得1分，接著林政華內野安打，成晉雙殺添得1分。

3局下林子偉保送後靠盜壘、滾地推進上三壘，梁家榮適時安打1分打點；4局下林政華敲出三壘安打後，成晉敲安1分打點，接著陳晨威、林子偉也都敲安，再添1分。