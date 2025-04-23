快訊

聚餐結束出車禍「同事撞同事」1死2傷皆西堤員工 王品回應了

國民黨贏了！中興山莊土地遭黨產會追徵32億元 判決撤銷處分

川普考慮大幅削減對陸關稅 某些品項下調逾一半「可能幅度曝光」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／威能帝3連勝領頭 桃猿獵鷹力爭上游

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒今天在台北大巨蛋進行例行賽，由樂天桃猿出戰台鋼雄鷹，本場比賽兩隊皆派出洋投擔任先發，樂天桃猿派出先發二連勝的威能帝（圖）。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋進行例行賽，由樂天桃猿出戰台鋼雄鷹，本場比賽兩隊皆派出洋投擔任先發，樂天桃猿派出先發二連勝的威能帝（圖）。記者許正宏／攝影

樂天桃猿隊今天在台北大巨蛋當主人，洋投威能帝繳7局無失分先發好投，打線也敲出10支安打，終場就以6：0擊敗台鋼雄鷹隊、終止3連敗，與雄鷹之間也無勝差，有機會從倒數第二翻身向上。

猿隊在1局下就由陳晨威敲安開啟攻勢，並靠暴投、滾地球推進上三壘，林子偉高飛犧牲打先馳得點；2局下張閔勛觸身球上壘後，馬傑森敲出滾地球造成二壘手失誤，獲得1分，接著林政華內野安打，成晉雙殺添得1分。

3局下林子偉保送後靠盜壘、滾地推進上三壘，梁家榮適時安打1分打點；4局下林政華敲出三壘安打後，成晉敲安1分打點，接著陳晨威、林子偉也都敲安，再添1分。

前4局打線就攻下6分，威能帝也繳出7局無失分演出，只被敲出2支安打，另有5次三振、1次四壞保送，拿下開季3連勝。

中華職棒今天在台北大巨蛋進行例行賽，由樂天桃猿出戰台鋼雄鷹，樂天桃猿張閔勛（圖）遭觸身球擊中。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋進行例行賽，由樂天桃猿出戰台鋼雄鷹，樂天桃猿張閔勛（圖）遭觸身球擊中。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋進行例行賽，由樂天桃猿出戰台鋼雄鷹，樂天桃猿威能帝（中）拿下單場MVP。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋進行例行賽，由樂天桃猿出戰台鋼雄鷹，樂天桃猿威能帝（中）拿下單場MVP。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋進行例行賽，由樂天桃猿出戰台鋼雄鷹，樂天桃猿林政華（左）擊出三壘安打。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋進行例行賽，由樂天桃猿出戰台鋼雄鷹，樂天桃猿林政華（左）擊出三壘安打。記者許正宏／攝影

林子偉 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／桃猿1:0打贏投手戰 古久保談林立2次盜壘出局「那也沒辦法」

中職／徐若熙本季初登板6局失1分賞7K 龍隊11場狂飆9場QS

中職／林子偉打擊率衝上全聯盟第2 「靠主得勝」好好享受棒球

中職／遭暴力猿16安一頓飽打 悍將苦吞5連敗

相關新聞

日職／初登板5.2局失7分吞敗…古林睿煬：要好好面對

日本職棒火腿隊「台灣金孫」古林睿煬今天的初登板，在第6局遭到淺村榮斗的三分砲狙擊，留下5.2局失7分（5分責失）的成績，...

日職／談古林初登板不甘心 新庄剛志致歉：沒幫他完成雙殺

「台灣金孫」古林睿煬的日職初登板以5.2局失7分（5分責失）作收，火腿隊總教練新庄剛志賽後面對媒體的訪問，第一句話就是「...

經典賽／20分鐘通過！曾豪駒連3場大賽掌中華隊兵符

備戰2026年世界棒球經典賽，中華職棒與中華棒協今天共同舉行中華隊選訓會議，正式通過曾豪駒續任總教練一職，整場會議只耗時...

經典賽／情蒐團隊5月初公布新成員 旅外、混血球員都在鎖定中

2026年世界棒球經典賽中華隊今天舉行選訓會議，正式通過由曾豪駒擔任總教練，接下來5月初預計公布情蒐團隊，除了原本的統籌...

中職／黃恩賜再見暴投兄弟吞敗 林岱安0安MVP史上第12人

中信兄弟隊今天從領先、落後到追平，然而延長賽10局下黃恩賜在三壘有人時發生要命暴投，讓代打的胡金龍不用揮棒就等到下班，統...

中職／悍將被吉力吉撈猛打吞新莊第2敗 還傷2投手

富邦悍將隊今天賠了夫人又折兵，不僅以1：6敗給味全龍隊，吞下本季在新莊主場的第2敗，先發投手銳歐、中繼投手林旺熙都傳出傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。