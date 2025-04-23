日職／談古林初登板不甘心 新庄剛志致歉：沒幫他完成雙殺

「台灣金孫」古林睿煬的日職初登板以5.2局失7分（5分責失）作收，火腿隊總教練新庄剛志賽後面對媒體的訪問，第一句話就是「好不甘心，好不甘心的首次登板」。

火腿隊今天以3：8不敵樂天金鷲隊，古林睿煬加入火腿隊吞下敗投，新庄剛志沒有太多責難，反而感到抱歉，「一開始沒幫他完成雙殺，真的覺得很對不起。」

古林睿煬首局在1出局後製造滾地球，但三壘手清宮幸太郎發生失誤、沒能完成雙殺，丟掉1分，此局一共丟了3分（1分責失）。

對於古林初登板的表現，新庄剛志表示：「即便是成績非常優異的投手，也有不少人在首次登板時經歷過苦澀的表現。」並透露自己給予古林的建議，「在這個世界，轉換心情很重要。事情過了就要學會切換心態」。

而古林第3局讓對手三上三下，第4、5局各被敲出2支安打但都未失分，新庄剛志說：「看起來投得很開心，臉上的表情也不錯。」

不過從第6局投球被樂天打線掌握來看，新庄剛志也提醒，或許速球、變化球之間的習慣被對手看穿了，因此要求古林，「在下一場登板前仔細看影片，把問題修正過來」。