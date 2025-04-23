日職／初登板5.2局失7分吞敗…古林睿煬：要好好面對

日本職棒火腿隊「台灣金孫」古林睿煬今天的初登板，在第6局遭到淺村榮斗的三分砲狙擊，留下5.2局失7分（5分責失）的成績，而最終球隊也以3：8敗給樂天金鷲隊，古林睿煬在日職初登板吞敗作收。

作為中職年度MVP，古林睿煬在日職第一次站上投手丘就是先發，首局自己被敲2支安打，但中間也有三壘手清宮幸太郎失誤、錯過雙殺，捕手吉田賢吾2好球後的捕逸，導致丟掉3分其中僅1分責失。

接下來古林睿煬回穩，在2局上面對堀內謙伍投出日職生涯首K，3局上更投出3上3下，4局上雖然隊友沒補位以連續2安打開局，但成功凍結壘包。

前5局掉3分（1責失）的古林睿煬在6局上遇到大亂流，保送開局後連抓2個出局數，但接下來球路開始被樂天掌握，連續被敲3支安打，鈴木大地代打敲安先掉1分，再被淺村榮斗轟出右外野的3分砲，黯然退場。

古林睿煬的日職初登板以104球、投了5.2局，總計被敲9支安打包含1轟，丟掉7分有5分責失，防禦率7.94，5次三振送給堀內謙伍、淺村榮斗、小森航太郎各1次，中島大輔2次，另有3次四壞保送，吞下敗投。

古林睿煬在比賽中受訪時表示，自己是帶著一股特別的心情站上投手丘，但針對今天的投球要好好面對，「重新檢視需要修正的地方」。

火腿隊打線前3局遭到瀧中瞭太封鎖，9上9下，4局下清宮幸太郎雖敲出團隊首安，但也出現跑壘失誤，直到7局下奈良間大己的陽春砲才破蛋，8局下吉田賢吾也敲出陽春砲，9局下雷耶斯（Franmil Reyes）纏鬥到第13球敲出1分打點安打。