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日職／5局失3分→5.2局失7分 古林睿煬初登板挨轟無緣勝投

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日職／5局失3分→5.2局失7分 古林睿煬初登板挨轟無緣勝投

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
古林睿煬被擊出全壘打表情失落。截圖自畫面
古林睿煬被擊出全壘打表情失落。截圖自畫面

戴上繡著「金孫」的手套、穿著火腿隊球衣，古林睿煬在主場迎接日本職棒生涯初登板，開賽震盪後一度回穩，但投到6局上被淺村榮斗的三分砲打退場，留下5.2局、失7分（5分責失）的成績，6局打完火腿以1：7落後樂天金鷲隊。

古林睿煬開賽就是艱困開局，首名打者投出四壞保送，1出局後被淺村榮斗敲安形成1出局、一三壘有人，接著雖讓法蘭柯（Maikel Franco）敲出滾地球，但三壘手清宮幸太郎失誤，錯過準雙殺機會還丟掉1分。

接著面對渡邊佳明，古林睿煬投到2好0壞後，一顆低角度速球捕手沒接到形成捕逸，讓對方又攻上二、三壘，隨後被渡邊佳明敲出滾地球，抓到第2出局數但再失1分，後續又被村林一輝敲出安打丟掉此局第3分，讓阿部壽樹敲出左外野飛球才結束漫長一局。

雖然第1局就用了26球，但古林睿煬後續回穩，2局上面對第8棒、捕手堀內謙伍，投出第一次三振，後續雖有四壞保送，但又連抓2個出局數，3局上更是三上三下、包含1次三振。

4局上古林睿煬展現危機處理能力，雖然村林一輝敲出的滾地球古林自己下丘處理，但二壘手沒補位形成安打，連續2安後接下來連抓3個出局數包含2K，凍結壘包；5局上則是飛球出局、安打、飛球出局、安打，最後用滾地球出局安全下莊。

6局上古林睿煬續投，保送開局後連抓2個出局數，但接下來球路開始被樂天掌握，連續被敲3支安打，鈴木大地代打敲安先掉1分，再被淺村榮斗轟出右外野的3分砲，黯然退場，齋藤友貴哉接手後製造飛球出局。

古林睿煬的日職初登板以104球、投了5.2局，總計被敲9支安打包含1轟，丟掉7分有5分責失，防禦率7.94，5次三振送給堀內謙伍、淺村榮斗、小森航太郎各1次，中島大輔2次，另有3次四壞保送，與勝投無緣。

而前5局火腿隊打線1分未得，前3局被瀧中瞭太投出9上9下，4局上雖然清宮幸太郎敲出團隊首安，但也出現跑壘失誤，喪送得分機會，直到6局下奈良間大己的陽春砲才敲回第1分。

台灣的投手在日本職棒的初登板即勝投紀錄上，曾有郭源治（中日，1981年）、郭泰源（西武，1985年）、張誌家（西武，2002年）、林恩宇（樂天，2007年）以及郭俊麟（西武，2015年）曾經達成。

古林睿煬 樂天金鷲

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